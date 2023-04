I migliori giochi da tavolo in offerta su Amazon con sconti fino al 54%

Che sia in famiglia o tra amici, passare del tempo insieme giocando ai giochi da tavolo è sempre divertente.

Dalle rivisitazioni più originali alle versioni evergreen, i giochi da tavolo famosi sono da sempre il modo migliore per divertirsi in compagnia, ma spesso hanno un costo elevato e non accessibile a tutti.

Per questo abbiamo selezionati i migliori giochi da tavolo, classici e moderni, in offerta su Amazon, con sconti fino al 54%: approfittane subito!

Monopoly Black Panther: Wakanda Forever, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 17,29€ con il 54% di sconto

Cluedo Junior - Il caso del giocattolo rotto, da 2 a 6 giocatori, 5+

Scoprilo in offerta su Amazon a 18,89€ con il 37% di sconto

Jenga Maker con mattoncini in vero legno, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 18,69€ con il 38% di sconto

Monopoly Ghostbusters Edition, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 22,69€ con il 50% di sconto

Cluedo Ghostbusters Edition, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 20,79€ con il 48% di sconto

Hasbro Gaming Cocco Dentista, da 2 a 4 giocatori, 4+

Scoprilo in offerta su Amazon a 16,89€ con il 40% di sconto

Monopoly: Edizione Lightyear di Disney Pixar, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 19,89€ con il 48% di sconto

Taboo - Il gioco delle parole vietate, da 4 giocatori in su, 13+

Scoprilo in offerta su Amazon a 21,99€ con il 37% di sconto

Indovina Chi? – versione classica, 2 giocatori, 6+

Scoprilo in offerta su Amazon a 15,29€ con il 33% di sconto

Monopoly Classico, da 2 a 6 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 19,89€ con il 45% di sconto

Jenga Classic, da 1 giocatore in su, 6+

Scoprilo in offerta su Amazon a 15,69€ con il 32% di sconto

Twister Versione 2020, da 2 giocatori in su, 6+

Scoprilo in offerta su Amazon a 16,99€ con il 37% di sconto

L'allegro Chirurgo, da 1 giocatore in su, 6+

Scoprilo in offerta su Amazon a 20,09€ con il 39% di sconto

Trivial Pursuit, da 2 a 6 giocatori, 16+

Scoprilo in offerta su Amazon a 23,69€ con il 32% di sconto

Forza 4 Al Volo, da 2 giocatori in su, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 9,95€ con il 43% di sconto

Monopoly Junior, da 2 a 4 giocatori, 5+

Scoprilo in offerta su Amazon a 15,99€ con il 47% di sconto

Monopoly - Il Mio Primo Monopoly, da 2 a 6 giocatori, 4+

Scoprilo in offerta su Amazon a 17,39€ con il 42% di sconto

Cluedo Harry Potter Edition: Wizarding World, da 3 a 5 giocatori, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 24,49€ con il 43% di sconto

Trivial Pursuit Edizione Famiglia, da 2 giocatori in su, 8+

Scoprilo in offerta su Amazon a 31,59€ con il 37% di sconto

Saltinmente Fat Pack, da 2 a 6 giocatori, 12+

Scoprilo in offerta su Amazon a 22,49€ con il 36% di sconto

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!