La recensione dei migliori DPI contro il Coronavirus

Mascherine chirurgiche, mascherine filtranti FFP2 e gel igienizzante per le mani: abbiamo provato per voi i migliori DPI per proteggersi dal Coronavirus. Ecco com'è andata

Le mascherine e il gel igienizzante per le mani, come ormai sappiamo bene, sono strumenti fondamentali per la protezione e la prevenzione dal Coronavirus, che devono essere presenti in tutte le case e portati sempre con sè. Indubbiamente però, non è facile giostrarsi tra tutti i diversi modelli in commercio, e l'acquisto di questi dispositivi di protezione individuale può costituire un peso economico non indifferente sulla gestione del budget familiare.

Abbiamo quindi provato per voi le migliori mascherine chirurgiche e filtranti FFP2, realizzate con materiali di ottima qualità e in vendita a prezzi scontati, tutte con il gel igienizzante per le mani in omaggio.

La spedizione è stata veloce, sono stati rispettati i tempi indicati dal venditore e la consegna è stata effettuata con corriere GLS.

Il pacco è arrivato in ottimo stato e sigillato e al suo interno c'erano diverse tipologie di mascherine insieme al Gel che viene inserito in omaggio per ordini superiori alle 10 quantità di mascherine. Ma vediamo com'è andata e come ci sono sembrate questi dispositivi.

Mascherine Chirurgiche Colorate di Tipo II Molex Knight

Secondo la normativa europea EN 14683, il livello di efficacia di una mascherina può essere di quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo IR e tipo IIR. Le mascherine chirurgiche che abbiamo provato sono mascherine di tipo II della marca Molex Knight, dotate quindi di una efficacia di filtrazione batterica superiore al 98%.

Disponibili nei colori del nero opaco e del rosa, queste mascherine hanno quindi un elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%), sono certificate CE, conformi alla normativa UNI EN 14683:2019 + AC:2019 e sono realizzate in 3 strati diversi:

1 Strato Interno in Spunbond - Tessuto non Tessuto in Polipropilene idrorepellente che permette di isolare esternamente la mascherina da liquidi, nubi e particelle con diametro di 2,5 micron (PM2,5).

1 Strato Filtrante - costituito in materiale TNT in Polipropilene e realizzato con tecnologia Meltblown che forma un reticolo di fibre ad alta densità dall'elevato potere filtrante.

1 Strato Esterno - realizzato in TNT e delicato nei confronti della pelle, per permettere la migliore indossabilità. Inoltre, svolge un'azione assorbente sull'espirato e la saliva, così da ripristinare i livelle di umidità nella mascherina.

Queste mascherine chirurgiche ci sono risultate comode da indossare in quanto si adattano perfettamente alla forma del viso (dimensioni 17,5x9,5cm), anche grazie allo stringi naso regolabile e agli elastici auricolari regolabili e morbidi, che tengono perfettamente la mascherina al suo posto. Inoltre, sono molto leggere, non compromettono la respirazione, risultano ideali anche per le persone asmatiche, e sono confortevoli anche sulle pelli sensibili.

In omaggio con l'acquisto di queste mascherine, inoltre, è compreso il gel igienizzante per le mani con il 70% di alcool marcato Steriman, confezionato in 20 pratiche bustine monouso (2,8 ml ognuna).

Questo gel igienizzante e antibatterico ad uso frequente è un prodotto made in Italy venduto anche nelle farmacie e dotato di proprietà antimicrobiche, in grado di uccidere germi e batteri in maniera rapida. Pratico e ideale per igienizzare le mani in ogni situazione della giornata, quando non si dispone di acqua e sapone, il gel di Steriman si spalma facilmente, non richiede risciacquo, non unge, non macchia ed è a rapido assorbimento. Inoltre, grazie alla presenza degli oli essenziali di Lavanda, Tea-Tree, Geranio, Chiodi di Garofano e legno di Cedro, igienizza e, allo stesso tempo, idrata la pelle, lasciando le mani pulite, morbide e piacevolmente profumate.

Mascherine facciali filtranti FFP2 NR

Abbiamo poi testato le mascherine facciali filtranti FFP2, mascherine ad alta protezione, capaci di proteggere sia chi la indossa, sia gli altri, e capaci di filtrare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm.

Queste mascherine risultano molto confortevoli da usare, grazie allo stringi naso morbido e regolabile in metallo cucito internamente, che offre comfort e sicurezza e fa sì che la mascherina aderisca perfettamente al viso, e al tessuto morbido interno, sono dotate di comodi elastici in spandex, una fibra sintetica di poliuretano che li rende morbidi, flessibili e leggeri, e nonostante l'elevata capacità filtrante risultano comodissime da indossare, anche con gli occhiali, non fanno sudare il viso e non provocano fastidi.

Disponibili nei colori del bianco e del nero, le mascherine facciali filtranti FFP2 NR sono poi imbustate singolarmente, per garantirne l'igiene, la perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione, e sono dotate di Marcatura NR, che indica che la mascherina filtrante è monouso e non riutilizzabile. Inoltre, sono progettate e realizzate secondo la normativa EN149:2001+A1:2009, certificate e marcate CE come DPI di III categoria e composte da 4 strati, per la massima protezione:

1 Strato Interno in Spunbond - un Tessuto non Tessuto in Polipropilene idrorepellente che permette di isolare esternamente la mascherina da liquidi, nubi e particelle con diametro di 2,5 micron (PM2,5);

1 Strato Filtrante Elettrostatico - che raccoglie le particelle di polvere più piccole e cariche da un punto di vista elettrostatico grazie alla sua struttura fitta e compatta;

1 Strato Filtrante - costituito in materiale TNT in Polipropilene e realizzato con tecnologia Meltblown, che forma un reticolo di fibre ad alta densità dall'elevato potere filtrante;

1 Strato Interno - realizzato in TNT delicato nei confronti della pelle per permettere la migliore indossabilità, svolge un'azione assorbente su espirato e saliva in modo da ripristinare i livelli di umidità nella mascherina.

Queste mascherine, infine, soddisfano i requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE (Dispositivi di Protezione individuale), e sono state sottoposte a numerose prove di certificazione: efficienza del materiale filtrante, efficienza filtrante totale, infiammabilità, contenuto di diossido di carbonio dell’aria inspirata e resistenza respiratoria. La certificazione CE e il controllo sono effettuati da Universal Certification (Organismo Notificato numero 2163), ed i prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO9001.

Anche con l'acquisto delle mascherine facciali filtranti FFP2 è compreso in omaggio il gel igienizzante per le mani con il 70% di alcool marcato Steriman, confezionato in 20 pratiche bustine monouso (2,8 ml ognuna) e dotato di proprietà antimicrobiche e idratanti.

