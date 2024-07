Amazon Prime Day in anticipo: tante ottime offerte dal mondo dell'hi-tech

Il Prime Day inizierà il 16 luglio, ma su Amazon sono già state attivate tantissime promozioni su numerosi prodotti hi-tech di vario genere come robot aspirapolvere - lavapavimenti, notebook, Tv, soundbar e altro ancora. Prodotti disponibili per un limitato periodo di tempo, scontati fino al 63% e acquistabili anche dagli utenti non iscritti ad Amazon Prime.

Di seguito una rassegna delle migliori offerte attualmente disponibili.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Ecovacs T30 Omni a 749 euro (sconto 21%)

Scopri di più su Amazon

TV TCL 55” 4K a 329 euro (sconto 34%)

Scopri di più su Amazon

Soundbar LG 300W a 109 euro (sconto 44%)

Scopri di più su Amazon

Apple iPad 10,9" a 369 euro (sconto 16%)

Scopri di più su Amazon

Motorola g54 5G a 157 euro (sconto 37%)

Scopri di più su Amazon

MacBook Air M2 a 979 euro (sconto 22%)

Scopri di più su Amazon

Apple Watch SE a 279 euro (sconto 13%)

Scopri di più su Amazon

Samsung Galaxy Watch6 LTE a 249 euro (sconto 38%)

Scopri di più su Amazon

Sony PlayStation 5 Digital Edition a 401 euro (sconto 11%)

Scopri di più su Amazon

Spazzolino Elettrico Oral-B Smart a 49 euro (sconto 63%)

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.