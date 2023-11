Cyber Monday: le migliori offerte su smartphone, TV, cuffie e tanto altro

Terminato il Black Friday è ora del Cyber Monday con tantissime offerte anche dal mondo della tecnologia.

In promozione prodotti hi-tech di vario genere come TV, smartphone e smartwatch, realizzati da noti brand come Apple e Xiaomi.

Qui tutte le promozioni del Cyber Monday di Amazon.

Di seguito una rassegna delle migliori offerte disponibili. I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Power station Bluetti AC180 + pannelli solari a 1.298 euro (sconto 17%)

Iniziamo la nostra rassegna dalla centrale elettrica portatile Bluetti disponibile in offerta sul sito ufficiale dell'azienda e su Amazon a 1.298 euro con uno sconto del 17%. Si tratta di una completa power station accompagnata da pannelli solari portatili da 200W. Un modello con batterie LiFePO4 (capacità di 1.152Wh) in grado di alimentare dispositivi elettrici ed elettronici con un assorbimento fino a 1.800W (picco di 2.700W). Power station dotata di varie prese e porte in AC e DC, con funzione UPS e ricaricabile in meno di un'ora.

Power station Bluetti AC500 + B300S a 4.499 euro (sconto 18%)

Da Bluetti arriva anche la power station AC500 con una batteria B300S in in offerta su Amazon a 4.499 euro con uno sconto del 18%. Si tratta di un modello di fascia molto alta, dall’elevata capacità ed in grado di alimentare un’intera abitazione ed ogni genere di dispositivo elettrico/elettronico, grazie all’inverter AC da 5 kW. Un sistema modulare dalla particolare architettura: l’AC500 è, infatti, priva di batteria ed ospita solo inverter, prese, porte ed elettronica. Per farla funzionare dovremo collegarla ad almeno una batteria esterna Bluetti. AC500 può utilizzare fino a sei accumulatori esterni Bluetti B300 e B300S (3 KWh ciascuno) per una capacità fino a 18 KWh.

Videocamera Reolink TrackMix a 164 euro (sconto 31%)

Da Reolink una completa videocamera di sicurezza WiFi. Un modello ruotabile a 360 gradi e che vanta ben due obiettivi (grandangolo e teleobiettivo 6X). Ricordiamo anche la visione notturna a colori ed il rilevamento intelligente di persone, animali e veicoli. Telecamera 4K in offerta a 164 euro, con uno sconto del 31%.

Apple iPhone 15 (128 GB) a 869 euro (sconto 11%)



In offerta per il Cyber Monday, il nuovo Apple iPhone 15 (128 GB) proposto a 869 euro, con uno sconto dell'11%. Smartphone con display da 6,11", potente processore A16 e fotocamera principale da 48 MP.

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) a 1.599 euro (sconto 8%)

In promozione oggi anche il top di gamma iPhone 15 Pro Max, nella versione da 512 GB, proposto da Amazon in offerta a 1.599 euro con uno sconto dell'8%. Smartphone con display Super Retina XDR da 6,7" con ProMotion fino a 120Hz, potente sistema di fotocamere con sensore principale da 48 MP e super processore A17 Pro.

Xiaomi Redmi Note 11S a 157 euro (sconto 30%)

Proseguiamo con lo Xiaomi Redmi Note 11S, in promozione a 157 euro con uno sconto del 30%. Smartphone con display AMOLED da 6,43 pollici, processore MediaTek Helio G96, fotocamera principale da 108 MP e 128 GB di memoria.

Apple AirPods (terza generazione) a 159 euro (sconto 20%)

In offerta gli auricolari Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning, ?a 159 euro con uno sconto del 20%. Cuffie, con audio spaziale, resistenti ai liquidi e con autonomia fino a 30 ore.

Apple Watch SE (2ª generazione - 2023) a 249 euro (sconto 22%)

In promozione su Amazon l'Apple Watch SE (2ª gen.) acquistabile a 249 euro, con uno sconto del 22%. In offerta la variante GPS da 44 mm con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte.

Proiettore Dangbei Mars Pro a 1.299 euro (sconto 28%)

In offerta per il Cyber Monday anche l'ottimo proiettore laser Dangbei Mars Pro, proposto a 1.299 euro (sconto 28%). Modello 4K dalle complete ed avanzate caratteristiche compatibile con HDR 10+ e con luminosità di 3.200 ANSI lumen. Modello facile da installare, con audio integrato, in grado di proiettare un'immagine fino a 150 pollici.

Qui la nostra recensione

Samsung TV 55" QLED 4K a 599 euro (sconto 43%)

In offerta anche un interessante TV Samsung da 55 pollici con tecnologia QLED (modello QE55Q60CAUXZT). TV, disponibile anche in altri tagli, proposto a 599 euro con uno sconto del 43%. Modello 2023 dalle ottime prestazioni con HDR, design ultra sottile e con a bordo una completa piattaforma Smart che include le più note app di streaming.

Xbox Series X + Diablo IV a 424 euro (sconto 11%)

Da Microsoft il bundle Xbox Series X + Diablo IV a 424 euro (sconto 11%).

