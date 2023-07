I migliori sconti Prime Day sui prodotti di bellezza e make up

Il Prime Day inizia oggi con tantissimi sconti sui prodotti di bellezza, come creme viso, maschere e creme per il corpo. Non mancano, inoltre, grandi sconti su trucchi e prodotti per il make up di grandi brand, come Maybelline, L'Oréal e molti altri ancora.

Qui tutte i migliori sconti del Prime Day Amazon

Qui di seguito quindi potrai trovare una selezione dei migliori sconti Prime Day sui prodotti di bellezza e make up:



Crema viso antietà ed elasticizzante con Retinolo, Collagene e Acido laluronico

Scoprila in offerta su Amazon.it a 15,67€ con uno sconto del 64%

Maschera viso purificante opacizzante

Scoprila in offerta su Amazon.it a 10,69€ con uno sconto del 41%

Maschera Viso Detox Illuminante

Scoprila in offerta su Amazon.it a 7,40€ con uno sconto del 59%

Crema viso rinnovatrice con acido Glicolico

Scoprila in offerta su Amazon.it a 13,29€ con uno sconto del 63%

Remescar Trattamento Istantaneo contro Borse e Occhiaie

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 24,99€ con uno sconto del 26%

COSRX Crema Viso Coreana con 92% Bava di Lumaca

Scoprila in offerta su Amazon.it a 16,03€ con uno sconto del 27%

Lampada Led per Manicure e Pedicure

Scoprila in offerta su Amazon.it a 8,64€ con uno sconto del 38%

Borotalco Deodorante Spray - 6 Flaconi da 150 ml

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 15,99€ con uno sconto del 34%

Maybelline New York Correttore Liquido Il Cancella Età

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 11,98€ con uno sconto del 40%

Set Di Pennelli Per Ombretto Real Techniques

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 11,65€ con uno sconto del 46%

L'Oréal Paris Fondotinta In Polvere Infaillible 24h - Ultra-Coprente e Opacizzante

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 12,22€ con uno sconto del 30%

Max Factor Creme Puff - Cipria Compatta dal Finish Opaco e Texture Leggera

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 4,79€ con uno sconto del 44%

NYX Professional Makeup Gel Fissante per Sopracciglia Control Freak

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 7,99€ con uno sconto del 36%

Revolution Pro Hydra Bright - Gloss Rimpolpante e Idratante

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 4,15€ con uno sconto del 42%

Maybelline New York Ciglia Sensazionali - Mascara Volumizzante Effetto Ventaglio

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 6,93€ con uno sconto del 15%

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!