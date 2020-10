Mini Trapano Elettrico in offerta con uno sconto del 52%

Piccole riparazioni e lavori di manutenzione sono fondamentali per avere una casa sempre efficiente. Avere gli attrezzi giusti e che occupano poco spazio è possibile con il mini trapano elettrico.

Piccolo e compatto può essere trasportato facilmente e l'interruttore a doppia velocità fino a 22.000 assicura rapidità nella lavorazione. Con l’indicatore batteria a Led potete avere il livello di carica sempre sotto controllo.

La batteria al litio da 2,0 AH ha una lunga autonomia, e grazie al cavo micro USB è possibile caricare il mini trapano ad ogni dispositivo.

Dotato di numerosi accessori è perfetto per ogni tipo di lavoro. La punta da taglio multiuso si può usare come intaglio e incisione. Gli accessori per ruota in feltro possono pulire la superficie di diversi materiali in modo rapido ed efficiente. La banda abrasiva rimuove la superficie ruvida degli oggetti.

I 31 accessori sono pensati per fare diversi lavori come levigatura, smerigliatura, pulizia, incisione e può essere usato anche come fresa per legno, trapano a mano, incisore legno e dare libero sfogo alla fantasia.

Grazie alla valigetta potete portare il mini trapano elettrico sempre con voi ad un prezzo super conveniente.