Moleskine: l’iconico taccuino scontato del 30%

Con i telefoni sempre a portata di mano scrivere appunti, annotarsi un’idea o una frase è diventato semplice, ma ci sono alcuni gesti che resistono al tempo e alla tecnologia. Infatti, il fascino di prendere dalla tasca un quadernino e scrivere quello che pensiamo non ha tempo, lo sa bene Moleskine, il taccuino iconico che ha accompagnato intere generazioni.

L’agenda Moleskine è l’erede dei quaderni utilizzati da artisti e scrittori su cui annotavano uno schizzo o una poesia. Oggi conserva la stessa importanza, incarna il simbolo della libertà creativa ed è disponibile ad un prezzo conveniente grazie allo sconto del 30%.

Il taccuino ha la classica copertina cartonata, ma si è rinnovato con nuovi colori e tinte, perfetto per adattarsi ad ogni gusto, senza perdere lo stile classico. Il design infatti, essenziale ma elegante è completato da una chiusura ad elastico e da un comodo segnalibro per non perdere mai il segno.

Le 240 pagine con layout a righe e carta color avorio da 70 g/m² senza cloro, sono rilegate a punto refe. A completare il taccuino c’è un’etichetta su cui scrivere i nostri dati nel caso in cui lo smarriamo.

Il taccuino con i classici angoli arrotondati e la tasca posteriore espandibile per raccogliere appunti e foglietti, è un compagno di viaggio affidabile perfetto per conservare i pensieri e le idee di chi è sempre in movimento.