È tempo di primavera, gli attrezzi per prendersi cura del giardino a prezzi scontati

Con la primavera alle porte è arrivato il momento di prendersi cura del giardino! Dopo il lungo inverno, rami secchi ed erbacce hanno invaso lo spazio esterno e per rimuoverli abbiamo bisogno degli attrezzi giusti, poi se sono anche in offerta diventa semplice e conveniente.

Vediamo gli attrezzi da avere assolutamente in giardino!

Rasaerba

Il rasaerba Bosch è lo strumento adatto per ottenere un prato ben curato, dotato di un motore da 1200 Watt, garantisce un risultato preciso in poco tempo grazie al peso di soli 6,8 kg, perfetto per evitare agevolmente gli ostacoli. Adatto ad accontentare ogni esigenza, possiamo regolare il taglio su tre livelli d’altezza: 20 - 40 - 60 mm, inoltre con i pettini per erba integrati, taglia agevolmente anche lungo staccionate e vialetti garantendo il massimo della precisione. Grazie alla facilità d’utilizzo, possiamo tagliare tutto il prato velocemente e senza fatica, anche grazie al cesto raccoglierba da 31 litri che assicura maggiore capienza e riduce i tempi di svuotamento

Pro. Il cestino è capiente.

Contro. Per alcuni utenti è adatto a giardini di piccole dimensioni.

Mini motosega

Se abbiamo un terrazzo o un giardino piccolo, la mini motosega è pratica da utilizzare e da conservare anche in spazi ridotti. Alimentata con due batterie al litio ricaricabili da 21 V 2000 mAh è comoda da usare rispetto a una motosega elettrica che deve essere alimentata a corrente, dopo una carica completa, può essere utilizzata dalle 2 alle 4 ore per un risultato efficiente. Grazie al peso ridotto e alle basse vibrazioni, la mini motosega a batteria può essere utilizzata con una sola mano e facilmente controllata. La velocità di taglio può essere regolata tramite interruttore a seconda dell'intensità e della superficie, ad esempio per tagliare un tronco di circa 8 cm di diametro richiede circa 10 secondi. Pensata per essere estremamente sicura, è completata da una maniglia protettiva per evitare graffi e un pannello di sicurezza che impedisce ai trucioli di legno di ferire durante il funzionamento. Quando la motosega è attivata, la luce a LED integrata illumina la superficie rendendo facile e sicuro l'utilizzo in ambienti bui.

Pro. Facile da utilizzare ha un buon taglio.

Contro. Non è adatta ad un uso professionale.

