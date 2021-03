Moulinex Cookeo in offerta con uno sconto del 33%

Per cucinare in modo semplice e veloce Moulinex Cookeo è l'alleato insostituibile da avere in cucina ad un prezzo super conveniente

Adottare uno stile di vita sano anche in cucina richiede impegno e tempo, non tutti hanno la passione per i fornelli e la possibilità di dedicarsi a ricette sempre nuove, quindi per preparare piatti sani, possiamo approfittare delle offerte Amazon ed acquistare il Moulinex Cookeo scontato del 33%

L'elettrodomestico ci aiuta a cucinare ogni giorno le nostre pietanze preferite in poco tempo grazie allo schermo intuitivo che ci guida passo dopo passo nella preparazione delle 100 ricette della tradizione italiana pre-impostate e 80 di queste sono pronte in meno di 15 minuti, ideali per chi va sempre di corsa.

Dotato di 6 modalità di cottura permette di cucinare a vapore, a pressione o in modalità classica con tre livelli di temperatura da bassa (stufatura), media a elevata (rosolatura) e infine il mantenimento in caldo, utilizzabile anche in automatico alla fine di ogni ricetta pre-impostata.

L'apparecchio dotato di cottura automatica e avvio ritardato ci permette di rilassarci mentre gli ingredienti si cuociono e averli pronti al momento desiderato.

Con Moulinex Cookeo possiamo cuocere un’infinita varietà di piatti, dall’antipasto al dolce e con la App Cookeo, ricca di idee gustose e sane, ogni giorno potremo provare una ricetta sempre nuova.