Moulinex: tutto per la cucina a prezzi super scontati

Adottare uno stile di vita sano anche in cucina richiede impegno e tempo, non tutti hanno la passione per i fornelli e la possibilità di dedicarsi a ricette sempre nuove, quindi per preparare i piatti preferiti e nello stesso tempo sani, potete approfittare delle offerte Amazon ed acquistare gli elettrodomestici Moulinex a prezzi scontatissimi. Non sapete quali prodotti scegliere? Ecco alcune idee per una combo irresistibile e conveniente

Moulinex Cookeo

L'elettrodomestico vi aiuta a cucinare ogni giorno le vostre pietanze preferite in poco tempo grazie allo schermo intuitivo che vi guida passo dopo passo nella preparazione delle 100 ricette della tradizione italiana pre-impostate e 80 di queste sono pronte in meno di 15 minuti, ideali per chi va sempre di corsa. Dotato di 6 modalità di cottura permette di cucinare a vapore, a pressione o in modalità classica con tre livelli di temperatura da bassa (stufatura), media a elevata (rosolatura) e infine il mantenimento in caldo, utilizzabile anche in automatico alla fine di ogni ricetta pre-impostata. L'apparecchio dotato di cottura automatica e avvio ritardato permette di rilassarvi mentre gli ingredienti si cuociono e potete averli pronti al momento desiderato. Con Moulinex Cookeo potete cuocere un’infinita varietà di piatti, dall’antipasto al dolce e con la App Cookeo, ricca di idee gustose e sane, ogni giorno potrete provare una ricetta sempre nuova.

Pro. Facile e comodo da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti non ha abbastanza ricette.

Moulinex MasterChef impastatrice

Perfetta se amate cucinare per tutta la famiglia e per gli amici, l'impastatrice ha un ampio recipiente da 6,7 litri vi permette di preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane in una sola volta. Ideale se avete poco tempo, ma non rinunciate a esprimere le vostre doti culinarie, l'apparecchio, infatti, monta a neve fino a 16 albumi e crea fino a 60 cupcake e 10 impasti per pizza in soli 8 minuti grazie all'ampio recipiente e alla potenza di 1550 watt. Con il duplice movimento planetario di miscelazione, la testa del robot e le differenti fruste ruotano in direzioni opposte, assicurando risultati rapidi ed omogenei. Potete preparare tutto quello che volete grazie agli accessori in dotazione come: il gancio impastatore in metallo pressofuso per un uso intensivo, lo sbattitore e la frusta per l'uso quotidiano. Per avere un suggerimento in più potete farvi ispirare dal libro in dotazione.

Pro. L'impastatrice assicura ottimi risultati con ogni impasto.

Contro. Il coperchio paraspruzzi per alcuni utenti è un po' fragile.

Moulinex Easy Fry

Con la friggitrice ad aria Easy Fry Compact, potete concedervi tutti i peccati di gola che volete! Come? L'apparecchio permette di realizzare una frittura salutare perché prepara tutti i tipi di cibi con risultati deliziosi usando poco o nessun olio. Il design ultracompatto, rende la friggitrice ad aria adatta anche agli ambienti di piccole dimensioni e nello stesso tempo assicura fino a due porzioni dei vostri piatti preferiti. Oltre a friggere, l'apparecchio è pensato per grigliare, arrostire e cuocere tutto quello che volete in pochissimo tempo. Il timer da 30 minuti con spegnimento automatico e campanello, è completato da un display touch-screen facile da programmare con pochi e semplici gesti. Una volta terminato di cucinare, le parti removibili possono essere lavate in lavastoviglie!

Pro. Cuoce in modo uniforme.

Contro. Per alcuni utenti i tempi di cottura sono lunghi.