Il caffè permette di iniziare la giornata con il giusto carico di energie e grazie alla macchina del caffè Nespresso Inissia potrete bere la vostra bevanda preferita comodamente a casa ad un prezzo super scontato.

L’apparecchio compatto occupa pochissimo spazio. Facile da sistemare in ogni angolo della cucina è estremamente leggera ed è dotata di inserimento ergonomico delle capsule. Per chi non rinuncia ad avere una cucina di design la machina del caffè Inissia, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredo ed è disponibile in una gamma completa di colori per soddisfare tutti i gusti.

Perfetta per chi va sempre di corsa, l’elettrodomestico permette di preparare il caffè preferito senza essere costretti ad attendere i tempi di riscaldamento. Basta premere il pulsante d’accensione, attendere 25 secondi e l'acqua raggiunge la temperatura ideale per preparare fino a 9 caffè senza dover riempire il serbatoio da 0,7 litri. Per gli amanti dell’espresso lungo, basta premere il pulsante adatto e con un semplice click potrete regolare l’erogazione in base alla tazzina. La griglia regolabile permette di utilizzare tazze di diverse dimensioni ed è pensata per raccogliere le gocce di caffè quando si rimuove la tazzina. Inoltre, grazie alla pressione fino a 19 bar, avrete un caffè come quello fatto al bar.

Intuitiva e semplice da utilizzare, la macchina è dotata della funzione di risparmio energetico che spegne automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività.

Non vi resta che acquistare la macchina del caffè Nespresso Inissia a metà prezzo e gustare le 16 capsule incluse, ognuna con un aroma diverso!

Leggi anche

Le migliori macchine per un caffè come fatto al bar: la nostra classifica

Macchine per caffè portatili, per non restare mai senza caffeina

La caffettiera moka per preparare l’espresso in maniera tradizionale