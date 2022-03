Caffè come quello del bar con la Nespresso Vertui Next in super sconto

Gli amanti del caffè non vedono l’ora di assaporare una bevanda realizzata con ingredienti di qualità, la miscela giusta è uno degli aspetti più importanti quando si parla di espresso, ma non è l’unico. Anche la macchina del caffè ha un ruolo centrale perché permette di preparare un caffè in grado di accontentare in pieno i nostri gusti.

Tra gli apparecchi che riescono ad esaltare al meglio le caratteristiche della bevanda unendo tecnologia e design, c’è la Nespresso Vertuo Line in offerta su Amazon con uno sconto del 47%

Il sistema One touch System si adatta ad ogni singola capsula, basta inserirla all’interno della macchina del caffè e una vota riconosciuta attraverso la lettura del codice a barre sulla capsula, la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per realizzare una miscela ad hoc. Tra questi ci sono:

Temperatura dell’acqua

Quantità in tazza

Velocità di estrazione

Velocità di centrifugazione

Tempo di infusione

La Nespresso Vertuo Line è pensata per accontentare tutti i gusti, perché assicura 5 formati in tazza, ognuno arricchito con una crema morbida:

Espresso contiene circa 40 ml

Double Espresso equivale a 80 ml

Gran Lungo per avere circa 150 ml di prodotto

Mug si ottengono tazze da 230 ml

Alto circa 414 ml

Perfetta per assaporare il caffè in ogni momento della giornata, questa macchina non solo è facile da pulire grazie al serbatoio dell’acqua removibile, ma assicura un risparmio in bolletta perché include la modalità Eco Modo che garantisce lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.