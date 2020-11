Black Friday: l'aerosol a ultrasuoni di Laica in offerta con il 53% di sconto

Efficacissimo per combattere tantissime problematiche e patologie, l'aerosol viene utilizzato per alleviare i sintomi di raffreddori e influenze stagionali, per attenuare lo stimolo della tosse e per il trattamento di tracheite, asma, bronchite, sinusite, allergie e molto altro, costituendo quindi uno strumento medico fondamentale che non può mai mancare in casa.

Grazie alle offerte Amazon Black Friday, puoi trovare ancora per pochi giorni l'aerosol a ultrasuoni marcato Laica in offerta a 32,99€, con il 53% di sconto: un aerosol facile da usare, ottimo per l’uso domestico, estremamente rapido e adatto per adulti e bambini, grazie alle 2 diverse maschere in dotazione.

Compatto (dimensioni 15 x 12.2 x 9.5 cm), pratico e maneggevole, così che la somministrazione possa essere effettuata comodamente in vari spazi della casa, questo aerosol è anche estremamente silenzioso (rumorosità a 1 metro: 40 dB): la tecnologia a ultrasuoni, infatti, ne permette un funzionamento privo di fastidiosi rumori, con la stessa qualità di nebulizzazione di un normale aerosol a pistone.

In offerta ad un prezzo davvero conveniente, l'aerosol a ultrasuoni marcato Laica è quindi uno strumento efficace, facile da usare e comodo da trasportare. Inoltre, nella confezione sono compresi una maschera per adulto, una maschera pediatrica (elastico per maschera non incluso), un boccaglio, un tubo per il collegamento dell'aria, 40 ampolle monouso, un trasformatore e un manuale di istruzioni.

I consigli in più:

l'aerosol è utilizzabile tutto l'anno: non solo in autunno e in inverno per lenire i sintomi influenzali, tosse raffreddore, ma anche in primavera e in estate, per alleviare naso chiuso e starnuti dovuti alle allergie.

la postura corporea durante l'uso dell'aerosol è molto importante: per un'espansione idonea della cassa toracica il busto deve assumere una posizione eretta. Questo permette l'aumento dell'efficacia della terapia.

per una maggiore efficacia del trattamento è consigliato inspirare lentamente e in maniera profonda; di tanto in tanto può aiutare anche trattenere il respiro per pochi istanti.

si consiglia di eseguire l’aerosol lontano dai pasti poiché la terapia potrebbe stimolare la tosse; la tosse a sua volta potrebbe indurre il vomito. Questo accade molto più spesso in bambini e anziani.



