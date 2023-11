Amazon Fire Tv Stick in super offerta

Fire TV Stick è una piccola chiavetta che consente di rendere smart i televisori classici dotati di porta Hdmi ed utile ad aggiornare anche i vecchi Smart TV.

Si tratta di un versatile accessorio che consente l’accesso a tantissime serie tv e film delle più note piattaforma di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a migliaia di giochi e app come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook.

La Fire TV Stick è facile da installare e da utilizzare ed è accompagnata da un piccolo e pratico telecomando con comando vocale Alexa. Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando.

Un gadget hi-tech ottimo come regalo di Natale low-cost, attualmente proposto ad un prezzo di 28,99 euro con uno sconto del 36%.

Scopri di più su Amazon