Saldi Amazon: il PC portatile più venduto scontato del 24%

In promozione oggi su Amazon il computer portatile HP 250 G9, acquistabile al prezzo di 301 euro con uno sconto del 24%. Si tratta del laptop attualmente più venduto su Amazon, con oltre 2.000 recensioni positive.

A bordo del notebook HP 250 G9 troviamo un ampio display LCD da 15,6 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel. Cuore di questo PC portatile è il processore Intel Celeron N4500. CPU a 10 nm, con due core, due threads, 4 MB di cache, TDP di 6 W, frequenza base di 1,10 GHz e frequenza massima di 2,80 GHz. Notebook con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics con frequenza massima di 750 MHz.

Proseguiamo la nostra analisi con la memoria: 8 GB di Ram DDR4 e un SSD da 256 GB.

Completa la dotazione di porte con il lato destro che ospita una HDMI, una USB-C, una Ethernet e l’ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm. A sinistra sono, invece, presenti, due USB-A, l’ingresso per l’alimentatore e lo slot per schede SD. Non dimentichiamo la connettività wireless con WiFi ac e Bluetooth.

Ricordiamo anche la webcam sopra lo schermo, gli altoparlanti stereo, il microfono integrato e la batteria da 41 Wh. Proseguiamo con le dimensioni di questo notebook pari a 24,2 x 35,8 x 1,99 cm, con un peso di 1,74 Kg.

Infine citiamo il sistema operativo preinstallato Windows 11 Pro, la scocca in plastica di colore nero e l’ampia tastiera dotata anche di tastierino numerico.

Scopri di più su Amazon in offerta a 301 euro con uno sconto del 24%