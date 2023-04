Super offerta Amazon: Samsung Galaxy S23 Ultra scontato di 532 euro

E’ disponibile su Amazon un’ottima promozione dedicata al Samsung Galaxy S23 Ultra. Chi acquisterà questo cellulare fino al 14 maggio potrà ricevere da Samsung un rimborso di 300 euro seguendo questa procedura.

Inoltre il Samsung Galaxy S23 Ultra è attualmente in offerta su Amazon. La versione da 512 GB è, ad esempio, acquistabile in promozione a 1.427 euro, con uno sconto di 232 euro (14%). Considerando anche il rimborso Samsung è, quindi, possibile acquistare il Galaxy S23 Ultra da 512 GB a 1.127 euro, ottenendo un risparmio complessivo di ben 532 euro (300 + 232) sul prezzo di listino (1.659 euro).

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del Samsung Galaxy S23 Ultra:

- Display: AMOLED, 6,8", QHD+, Edge, refresh rate 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz (modalità Gaming), sensore impronte digitali integrato nel display

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

- Tagli di memoria (Ram + Storage): 8GB + 256GB; 12GB + 256GB; 12GB + 512GB; 12GB + 1TB

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°; 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11°, Space Zoom 100x (ottico 10x + digitale 10x)

- Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

- Batteria: 5.000mAh, ricarica via cavo 45W (fino al 65% in 30 min), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

- Impermeabilità: IP68

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia One UI 5.1

- Dimensioni e peso: 163,4x78,1x8,9mm, per 234g

- Colori: Phantom Black, Cream, Green, Lavender

Scopri di più su Amazon:

Rimborso di 300 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB scontato del 14%