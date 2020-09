Apple AirPods 2 scontate del 38% su Amazon.it

Dopo le AirPods Pro scontate del 29%, Amazon propone in offerta, per un limitato periodo di tempo, anche le cuffie AirPods 2 (custodia di ricarica tramite cavo) a 110 euro, con uno sconto del 38%.

Auricolari senza fili venduti e spediti direttamente da Amazon che offre anche la possibilità di acquistare il servizio Apple Care per due anni a 39 euro.

Apple AirPods 2 sono dotate del chip audio denominato H1. Processore che consente elevate prestazioni, tempi di connessione più rapidi e un'autonomia di conversazione incrementata del 50% rispetto alla precedente generazione.

Inoltre i nuovi AirPods garantiscono 5 ore di audio ininterrotto con una singola ricarica e 24 ore di autonomia riponendo di tanto in tanto le cuffie nell'astuccio di ricarica.

Novità anche per l’assistente vocale di Apple, per attivarlo non sarà più necessario il doppio tocco su uno degli auricolari: basterà infatti dire semplicemente “Hey Siri."

