Le migliori offerte Apple

Arriva su Amazon una selezione di prodotti Apple in offerta: smartphone, tablet, smartwatch e cuffie di ultima generazione e dalle avanzate caratteristiche. Completi dispositivi dal raffinato design, acquistabili in offerta a partire da 249 euro.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

iPhone 14 e iPhone 14 Plus, disponibili in due formati, 6,1” e 6,7”, hanno un design sofisticato, grandi miglioramenti per la fotocamera e avanzate funzioni per la sicurezza. iPhone 14 e iPhone 14 Plus fanno foto e video di elevata qualità grazie al potente sistema di fotocamere con nuova camera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. Su entrambi i modelli, il chip A15 Bionic con GPU 5-core garantisce ottime prestazioni anche con le operazioni più impegnative. iPhone 14 e iPhone 14 Plus integrano importanti funzioni di sicurezza come Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite, una novità assoluta per il settore. Disponibili nei colori mezzanotte, blu, galassia, viola e (PRODUCT)RED, e nelle capacità da 128GB, 256GB e 512GB. iPhone 14 è acquistabile a partire da 1.029 euro.

Scopri di più su Amazon:

iPhone 14 (512 GB) in offerta a 1.229 euro (sconto 8%)

iPhone 14 Plus (128 GB) in offerta a 1.007 euro (sconto 15%)

Nuovo iPad

Il nuovo iPad con design all-screen è dotato di un ampio display Liquid Retina da 10,9". Grazie alla potenza del chip A14 Bionic, il nuovo iPad fornisce prestazioni ancora più veloci con un’ottima efficienza energetica, garantendo sempre un giorno intero in termini di durata della batteria. Il sistema di fotocamere aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un'esperienza ancora migliore nelle videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K più nitidi e vividi. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e il Wi-Fi 6 garantisce connessioni ancora più veloci; i modelli con connettività cellulare supportano le reti 5G per garantire agli utenti di rimanere connessi anche in mobilità. Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio è comodissima per scrivere, ha un trackpad dove si può cliccare su tutta la superficie e un design versatile composto da due parti. Con iPadOS 16 e il supporto per Apple Pencil (prima generazione), iPad offre ancora più modi per essere creativi e per lavorare. iPad è disponibile in quattro colori, blu, rosa, giallo e argento, con capacità da 64GB e 256GB, nelle versioni Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular. Nuovo iPad è acquistabile a partire da 589 euro.

Scopri di più su Amazon:

iPad 256 GB WiFi in offerta a 749 euro (sconto 5%)

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 introduce tecnologie e prestazioni all'avanguardia e importanti innovazioni per la sicurezza; ha lo stesso amato design dell'Apple Watch, incluso un ampio display Retina always-on e un robusto cristallo frontale resistente agli urti. Con una batteria che dura 18 ore, Apple Watch Series 8 estende le funzioni pensate per la salute e la sicurezza come l’app ECG e il rilevamento delle cadute, introducendo un nuovo sensore della temperatura, la funzione Rilevamento incidenti e il roaming internazionale. Ha di serie watchOS 9, con quadranti nuovi e ancora più personalizzabili come Lunare e Metropolitano, una app Allenamento migliorata, fasi del sonno e una nuova app Farmaci. Apple Watch Series 8 è disponibile con un’ampia gamma di finiture, colori e cinturini per adattarsi a ogni stile personale. Apple Watch Series 8 ha una cassa in alluminio o in acciaio inossidabile in due misure, 41 mm e 45 mm, ed è compatibile con tutti i cinturini. I colori per Apple Watch Series 8 con cassa in alluminio sono galassia, mezzanotte, argento e (PRODUCT)RED; i colori per Apple Watch Series 8 con cassa in acciaio inossidabile sono argento, grafite e oro. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni GPS e GPS+Cellular. Sono disponibili anche le edizioni Apple Watch Nike e Apple Watch Hermès. Apple Watch Series 8 è acquistabile a partire da 509 euro.

Scopri di più su Amazon:

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) in offerta a 429 euro (sconto 16%)

Apple Watch SE

Il nuovo Apple Watch SE integra funzioni evolute a un nuovo prezzo più conveniente ed è perfetto come regalo. I significativi miglioramenti includono il processore dual-core avanzato S8 SiP, lo stesso che si trova nell'Apple Watch Series 8 e nell'Apple Watch Ultra, che lo rende più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente, oltre al Rilevamento incidenti e al roaming internazionale. Apple Watch SE mantiene lo stesso design della cassa, ma sfoggia ora una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon, che lo rende ancora più leggero. Con watchOS 9, Apple Watch SE offre ora tutti i vantaggi della nuova app Bussola in aggiunta alle funzioni ottimizzate per fitness e benessere. Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due misure, 40mm e 44mm, nei colori mezzanotte, galassia o argento ed è compatibile con tutti i cinturini. Apple Watch SE è acquistabile a partire da 309 euro.

Scopri di più su Amazon:

Apple Watch SE (GPS - 44mm) in offerta a 299 euro (sconto 14%)

AirPods Pro di seconda generazione

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono gli AirPods più evoluti di sempre. Con la potenza del nuovo chip H2, gli AirPods Pro presentano ottime prestazioni audio, con importanti aggiornamenti alla cancellazione attiva del rumore, alla modalità Trasparenza e all’audio spaziale, ancora più coinvolgente. Ora è possibile godersi il controllo touch per controllare la riproduzione e regolare il volume direttamente dallo stelo, oltre a una maggiore autonomia, una nuova custodia di ricarica e una taglia aggiuntiva di copriauricolari, per una migliore vestibilità. AirPods Pro (seconda generazione) sono acquistabili a 299 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta a 249 euro (sconto 17%)