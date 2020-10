Apple Watch Series 4 scontato fino al 51%

Tra le numerose offerte hi-tech per il Prime Day troviamo anche Apple Watch Series 4 proposto in diverse varianti e acquistabile a partire da 399 euro.

In promozione la variante GPS+Cellulare con taglia da 40 e 44 mm, disponibile con vari cinturini in maglia milanese, in quattro diversi colori, e con cinturino Sport.

Prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon e acquistabili anche a rate.

Di seguito tutte le offerte disponibili:

-Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) con cassa da 44 mm in acciaio inossidabile e cinturino in loop in maglia milanese a 419 euro con uno sconto del 51%

-Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) con cassa da 44 mm in acciaio inossidabile color oro e loop in maglia milanese color oro a 419 euro con uno sconto del 51%

-Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) con cassa da 44 mm in acciaio inossidabile color oro e cinturino Sport grigio a 399 euro con uno sconto del 47%

-Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) con cassa da 40 mm in acciaio inossidabile color oro e loop in maglia milanese color oro a 399 euro con uno sconto del 51%

-Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) con cassa da 40 mm in acciaio inossidabile nero siderale e loop in maglia milanese nero siderale a 399 euro con uno sconto del 51%