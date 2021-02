L'asciugacapelli professionale Remington Curl&Straight in offerta con uno sconto del 53%

Leggero, compatto e professionale, l’asciugacapelli Remington Curl&Straight è in offerta ad un prezzo eccezionale solo per pochi giorni

L’asciugacapelli Curl & Straight Confidence di Remington è un phon compatto e leggero, completo di 3 beccucci e capace di creare il look perfetto ogni volta che vuoi. Questo asciugacapelli, infatti, regala capelli lisci e setosi, grazie al concentratore con fessura stretta, o ricci naturali ed elastici, grazie al concentratore dal design ricurvo che si adatta alla forma rotonda della spazzola inclusa nella confezione.

Con motore a corrente alternata (motore AC da 2200 watt) e generatore di ioni, l'asciugacapelli Curl&Straight Confidence risulta elegante e molto curato, grazie al design nei colori del nero e dell'oro rosa, e asciuga i capelli in modo rapido ed efficace, grazie al potente flusso d'aria (90 km/h) e al generatore di ioni, che riduce la carica statica, combatte l’effetto crespo e dona lucentezza ai capelli.

Inoltre, è dotato di anello di aggancio, griglia anteriore in ceramica, tre diverse temperature, due velocità, colpo d’aria fredda per fissare la piega, e funzione Turbo Boost, per un'asciugatura veloce, e nella confezione sono inclusi anche:

1 spazzola rotonda da 45mm;

un concentratore arrotondato - che si adatta perfettamente alla forma della spazzola e dona volume e onde morbide alla tua acconciatura, per capelli mossi naturali;

un concentratore stretto - per creare una piega liscia perfetta;

un diffusore - per dare vita a ricci naturali ed elastici.

Ideale per avere morbide onde, ricci definiti o un liscio perfetto, l’asciugacapelli Curl&Straight Confidence di Remington è in offerta per pochi giorni a soli 27,99€, con il 53% di sconto: approfittane subito!

