Prime Day: l'asciugacapelli Remington PROluxe in offerta con il 50% di sconto

Solo per oggi, grazie all'evento Amazon Prime Day, trovi l'asciugacapelli Remington PROluxe in offerta a 29,99€, con il 50% di sconto.

Remington PROluxe è un asciugacapelli professionale e potente capace di donare una piega perfetta come quella del parrucchiere che dura 24 ore, per capelli morbidi e liberi dall'effetto crespo.

Il potente motore professionale AC da 2400 Watt regala un'asciugatura super veloce, mentre la tecnologia OPTIheat e la funzione Style Shot lavorano insieme per dare nuova forma ai tuoi capelli, scolpirli e fissare la piega in modo semplice, sfruttando ed ottimizzando la temperatura per fornire calore solo dove è necessario.

Inoltre, l'asciugacapelli Remington PROluxe è dotato di un generatore di ioni per capelli luminosi e liberi dall'effetto crespo, con 90% di ioni in più che rendono più lisce le cuticole dei capelli migliorandone l'aspetto, tre temperature, due velocità, una griglia posteriore rimovibile e facile da pulire, colpo d'aria fredda per fissare la piega, un anello di aggancio e un cavo da 3m.

Infine nella confezione, oltre all'asciugacapelli Remington PROluxe, troverai un concentratore per capelli lisci da 7 mm, progettato per migliorare il flusso d'aria e la distribuzione del calore rendendo l'asciugatura più facile e veloce, e un diffusore per capelli ricci. Tutte le acconciature, infatti, nascono sempre dopo una prima fase di asciugatura, quindi creare una buona base su cui lavorare è importante per ottenere un liscio perfetto o ricci elastici e uniformi.

Scoprilo in offerta su Amazon

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!