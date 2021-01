L'aspiratore per punti neri solo per oggi in offerta con uno sconto del 45%

Un beauty tool per la pulizia del viso che aspira i punti neri e pulisce la pelle in profondità

Solo per oggi puoi trovare su Amazon l'aspiratore per punti neri marcato Mosen in offerta a 22,09 €, con il 45% di sconto.

L'aspiratore per punti neri di Mosen è il più acquistato e apprezzato dagli utenti Amazon. Questo beauty tool, infatti, aspira efficacemente i punti neri dal viso e dalla pelle del corpo, è dotato di numerosi accessori e funzioni ed ha la capacità di pulire e purificare a fondo la pelle, lasciandola morbida e sana.

Realizzato in materiale ABS solido e privo di sostanze chimiche tossiche o nocive, l'aspiratore per punti neri di Mosen è un prodotto multifunzione, dotato di 3 livelli di aspirazione e 4 modalità diverse: la modalità Hot, per impacchi caldi a una temperatura costante di 45°C e alternativa ideale all'asciugamano caldo per l'apertura dei pori, e le modalità Secca, Neutra e Oleosa, da scegliere in base al proprio tipo di pelle.

Inoltre, questo aspiratore è dotato di:

5 testine rimovibili e dalla forma diversa, per trattare efficacemente le diverse parti del viso e del corpo;

e del corpo; un ampio display a Led, che ti mostra la modalità scelta, il livello di aspirazione e il livello della batteria;

una batteria al litio ricaricabile integrata da 440 mAh, che garantisce un uso continuativo di oltre 150 minuti con una singola carica;

porta USB per la ricarica.

Facile da usare e da trasportare (Dimensioni: 175 * 49 * 57 mm; Peso: 150 g), l'aspiratore per punti neri di Mosen è in grado di:

rimuovere dalla pelle sporco, punti neri , sebo in eccesso e untuosità;

, sebo in eccesso e untuosità; rimuovere delicatamente le cellule morte, lasciando la pelle liscia ed elastica;

rassodare la pelle e ridurre le rughe sottili.

Per assicurarti che la tua pelle sopporti bene il trattamento, al primo utilizzo esegui un test con un aspirazione minima e utilizza il dispositivo non più di 3 secondi per ogni area della pelle; inoltre, per garantire una prestazione ottimale, prima di eseguire il trattamento ricordati sempre di aprire i pori tramite l'utilizzo di una sauna per il viso, di un asciugamano caldo o della modalità Hot del dispositivo. A fine trattamento, utilizza un panno ghiacciato o sciacqua il viso con acqua molto fredda, così da chiudere i pori.



