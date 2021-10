Batterie Bluetti: in offerta 3 power station portatili dalle ottime prestazioni

Dopo la recensione del kit portatile con pannelli solari e batteria AC50S, torniamo ad occuparci di Bluetti-PowerOak. L'azienda, in occasione di Halloween, propone tre interessanti offerte dedicate alle sue batterie portatili utili per alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici con un assorbimento fino a 2000 Watt.

Soluzioni utili, ad esempio, in caso di emergenza o quando si è lontani dalla rete elettrica.

Batterie ricaricabili anche tramite i pannelli solari portatili realizzati dall’azienda.

Bluetti EB55

Iniziamo dalla EB55 dotata di un accumulatore da 537Wh LiFePO4 ed inverter AC. Un prodotto capace di alimentare dispositivi con un assorbimento continuo fino a 700 Watt. Power station che può essere ricaricata contemporanea dai pannelli solari e dalla rete elettrica in sole 2 ore. La EB55 può caricare 11 dispositivi simultaneamente grazie alle numerose porte disponibili. EB55 dispone di 2 prese AC schuko da 700W, 1 porta USB-C da 100W, 1 porta accendisigari auto da 12V/10A, 4 porte USB-A da 5V/3A, 2 porte DC da 12V/10A, un pad di ricarica wireless (per smartphone e altri dispositivi) da 15W, ed una potente torcia LED.

Bluetti AC200P

Proseguiamo con il modello AC200P alimentato da una batteria al litio con una capacità di 2000Wh. Anche su questo modello troviamo numerose porte disponibili con 2 AC 220-240V (max. 2000W, inverter a onda sinusoidale), 2 DC 12V/3A, 1 DC 12V/10A per accendisigari auto, 1 DC 12V/25A per camper, 4 USB-A 5V/3A, 1 USB-C (max. 60W), 2 postazioni per la ricarica wireless (max. 15W) per smartphone e altri dispositivi compatibili.

Anche questo modello può essere ricaricato tramite pannelli solari fino a 700 Watt.

Bluetti EB150

Concludiamo la nostra rassegna con il potente modello EB150 dotato di una robusta scocca in alluminio e alimentato da una batteria al litio ad alta efficienza con una capacità di 1500Wh/405Ah. EB150 può essere utilizzato per caricare vari prodotti elettronici o per alimentare apparecchi elettrici con potenza nominale fino a 1000W. Ricordiamo le numerose porte disponibili con 2 AC 220-240V (max. 1000W, inverter a onda sinusoidale), 1 DC 12V/9A porta accendisigari auto, 4 USB-A 5V/3A, 1 USB-C (max. 45W). Supportata, infine, la ricarica tramite pannelli solari fino a 500 Watt.

Prezzi

Le power station di Bluetti possono essere acquistate in offerta sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon.it (sconto tramite coupon) ai seguenti prezzi:

EB55 a 599 euro

AC200P a 1.849 euro

EB150 a 1.299 euro