Il bracciale tennis di Susan Y con cristalli luminosi in offerta con il 51% di sconto

Questo gioiello fa parte della collezione Ocean Dream di Susan Y ed è un bracciale modello Tennis, chiamato anche Eternity Bracelet per la sua caratteristica di essere un filo di luce senza un inizio e una fine: grazie alle sue caratteristiche, è spesso il simbolo nonché il regalo ideale per sancire un legame d'amore.

Il bracciale tennis di Susan Y è quindi un gioiello elegante e femminile, realizzato in lega di zinco priva di nichel, cadmio e piombo. Regolabile grazie alle due maglie già predisposte con il classico gancio a molla (dimensioni: 16 cm con estensore da 2,8 cm), questo bracciale è poi impreziosito da luminosissimi cristalli color zaffiro ed è dotato di una montatura a lunetta. Inoltre, l'elegante scatola in cui è confezionato lo rende perfetto come idea regalo per una persona speciale.

