Le cialde e capsule del prestigioso caffè Saicaf in offerta a prezzo scontato

Un caffè di ottima qualità in capsule e cialde universali in offerta per un periodo limitato di tempo

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare le capsule e le cialde caffè marcate Saicaf in offerta ad un prezzo scontato. Saicaf, ovvero la Società Anonima Industria Caffè, è un'azienda italiana specializzata nella produzione del caffè sin dal 1932. Famosa per il suo inconfondibile caffè “made in Puglia”, il segreto del suo successo è racchiuso nel perfetto equilibrio tra un approccio da artigiani alle materie prime e una spinta costante verso l’innovazione,.

Vediamo quindi nel dettaglio tutti i prodotti in offerta.

Cialde caffè universali

Questo kit di degustazione comprende 40 cialde universali a prezzo scontato, 10 per ogni diversa miscela di caffè. Perfetto per individuare il proprio gusto preferito, questo kit comprende 4 miscele diverse:

Miscela Classica: una miscela di caffè dal carattere intenso e corposo e dal gusto rotondo e vellutato; sapore reso ancora più ricco da un aroma pieno ed equilibrato. Nasce dal perfetto equilibrio tra arabica provenienti dal Brasile, Nicaragua e El Salvador, miscelate alle robuste più pregiate del Vietnam, ed è la miscela più apprezzata in Puglia.

Miscela GranCaffè: una miscela di caffè dolce e aromatico dal gusto morbido e raffinato. Un vero caffè da intenditori, per chi ama assaporare ogni giorno una miscela pregiata dal gusto unico, dolce e vellutato 100% Arabica.

Miscela Prestige: una miscela di caffè dolce e aromatico proveniente da Brasile, Perù e Vietnam.

Miscela Decaffeinata: un'ottima miscela dal piacevole retrogusto di frutta e spezie, con caffeina non superiore allo 0,10%, dedicata a chi vuole rinunciare alla caffeina senza perdere il piacere del caffè.

Scoprilo in offerta su ShopToday a partire da 7€

Capsule caffè compatibili Nespresso

Compatibili con le macchinette Nespresso, le capsule caffè marcate Saicaf sono disponibili in diversi formati, tutti a prezzo scontato, con disponibilità limitata e spedizione gratuita! Potrai scegliere tra le confezioni di miscela singola da 80, 100, 120 e 140 capsule, oppure il kit degustazione, per assaggiare i diversi tipi di caffè e individuare il tuo preferito. Il kit degustazione comprende:

20 Capsule Compatibili Nespresso Miscela Classica - dal carattere intenso e corposo e dal gusto rotondo e vellutato

20 Capsule Compatibili Nespresso Miscela GranCaffè - dolce e aromatico e dal gusto morbido e raffinato

20 Capsule Compatibili Nespresso Miscela Decaffeinata - dal piacevole retrogusto di frutta e spezie

Scoprilo in offerta su ShopToday a partire da 15,30€

Capsule Caffè compatibili Lavazza A Modo Mio

Questa offerta comprende una selezione di capsule compatibili Lavazza a Modo Mio del prestigioso caffè Saicaf a prezzi scontati e con disponibilità limitata. Potrai scegliere tra le confezioni di miscela singola da 64, 96, 128 e 160 capsule, oppure il kit degustazione, che ti verrà consegnato pagando solo 2 euro di spese di spedizione. Il kit degustazione comprende:

16 Capsule Compatibili Lavazza a Modo Mio Miscela Classica - dal carattere intenso e corposo e dal gusto rotondo e vellutato

16 Capsule Compatibili Lavazza a Modo Mio Miscela Prestige - dolce e aromatico e dal gusto morbido e raffinato

16 Capsule Compatibili Lavazza a Modo Mio Miscela Decaffeinata - dal piacevole retrogusto di frutta e spezie

Scoprilo in offerta su ShopToday a partire da 11,00€