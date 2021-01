La collana in argento di Fossil con ciondolo floreale in madreperla in offerta con il 59% di sconto

Una collana dal design lineare ed elegante in offerta ad un prezzo davvero conveniente

Per un periodo limitato di tempo, grazie alle offerte Amazon, trovi la collana in argento marcata Fossil in offerta a soli 23,99€, con il 59% di sconto.

Questa collana si caratterizza per la catena forzatina ovale in argento 925, lunga 45 cm con estensione di 5 cm, con chiusura a moschettone e un ciondolo a motivo floreale in madreperla bianca intagliata.

Dal design lineare ed elegante, la collana in argento di Fossil viene poi inviata nella gift box con logo Fossil, che la rende perfetta anche come idea regalo.

Scoprila in offerta su Amazon.it