Solo per oggi, la collana in argento di Tuscany Silver in offerta con il 59% di sconto

Solo per oggi, grazie alle offerte di Amazon, trovi la collana in argento con pendente di Tuscany Silver in offerta a 24,30€, con uno sconto del 59%.

Tuscany Silver è un'azienda toscana che, grazie all'unione di procedure tradizionali e design contemporanei, realizza gioielli di altissima qualità e dai materiali ineguagliabili, tutti prodotti in Italia.

La collana con pendente di Tuscany Silver è realizzata in argento sterling 925, ipoallergenico e resistente, ha una lunghezza di 46cm ed è in maglia barbazzale, ovvero con maglie appiattite e attorcigliate assieme per formare una catena. Inoltre, questa collana si caratterizza anche per il luminosissimo pendente a forma di stelle, impreziosito da 5 gemme di zirconia cubica dalla brillantezza perfetta e splendente. Lo stile senza tempo e l'eleganza rendono questa collana in argento perfetta per esprimere il tuo stile in ogni occasione, mentre la bellissima confezione in cui viene inviata fa sì che possa essere anche un'ottima idea regalo.

Scoprila in offerta su Amazon.it