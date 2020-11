La collana di Kami Idea con Cristalli Swarovski in offerta solo per oggi con il 41% di sconto

Una collana con un ciondolo in cristallo luminoso ed elegante perfetta come idea regalo

Solo per oggi, trovi la collana di Kami Idea con cristalli Swarovski in offerta su Amazon a 12,99€, con il 41% di sconto.

Realizzata in lega di zinco rodiato e placcata in oro bianco, questa collana ha un design molto femminile ed elegante ed è impreziosita da 56 piccoli e luminosissimi cristalli Swarovski ed una pietra Tanzanite viola dal significato unico: ti proteggerò per sempre.

Perfetta da regalare ad una persona amata, la collana di Kami Idea (lunghezza 45+5cm) ha poi una classica chiusura a moschettone e viene inviata in un'elegante confezione regalo. Inoltre, con l'acquisto della collana sono inclusi un servizio di rimborso di 30 giorni, un servizio di riparazione a vita e il certificato di garanzia dei cristalli Swarovski, che potrai verificare on line grazie al codice presente sul cartellino.

Scoprila in offerta su Amazon