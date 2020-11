Black Friday: la collana da donna con pendente Fossil in offerta con il 20% di sconto

Solo per pochi giorni una collana femminile ed elegante in offerta ad un ottimo prezzo

Grazie alle offerte Amazon del Black Friday, puoi trovare la collana da donna con pendente Fossil in offerta a 31,99€ , con uno sconto del 20%.

Questa collana si caratterizza per la catena in maglia rolò (lunghezza 80 cm + 5 cm estensione) in acciaio inossidabile con chiusura a moschettone e finitura lucida in oro rosa e un pendente con due cerchi anch'essi in tonalità oro rosa, con effetto attorcigliato e impreziositi da cristalli trasparenti.

Spedita con libretto di istruzioni e una scatola di latta illustrata, la collana di Fossil è elegante, perfettamente realizzata e di grande effetto: un'ottima idea regalo per stupire chi ami.

