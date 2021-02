La coppetta mestruale OrganiCup in offerta con il 50% di sconto

La coppetta mestruale è un presidio medico alternativo ai classici assorbenti, rispettoso per l’ambiente, economico e anche molto pratico. Tra le numerose conferme, anche un recente studio pubblicato da The Lancet ne conferma il livello di sicurezza e di affidabilità, tanto che il 70% delle donne che hanno provato la coppetta non la abbandonerebbe più.

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare la coppetta mestruale OrganiCup in offerta su Amazon a soli 12,00€, con il 50% di sconto: un'ottima occasione, quindi, per poterla provare senza spendere molto, o per fare rifornimento approfittando del prezzo scontato. Vediamo quindi più nel dettaglio tutte le caratteristiche che rendono questa coppetta la più acquistata e apprezzata dalle utenti.

Vincitrice degli AllergyAwards 2019 nella categoria "Miglior prodotto per il corpo delicato sulla pelle", del premio "Prodotto dell'anno" per due anni di seguito, del premio "Excellence Award" di BuyMeOnce nella categoria sostenibilità e approvata dalla FDA, la coppetta OrganiCup è la più venduta su Amazon grazie alla sua qualità, alla facilità nell'utilizzo e alla sicurezza.

Morbida, flessibile, riutilizzabile e realizzata al 100% in silicone di grado medicale di eccellente qualità, questa coppetta è l'alternativa ecologica a assorbenti e tamponi. L'OrganiCup, infatti, contiene quanto 3 assorbenti interni e può essere indossata fino a 12 ore; inoltre, dura fino a 10 anni, azzerando la produzione di rifiuti e di acquisti mensili di tamponi e assorbenti, garantisce zero perdite se indossata correttamente e non provoca né irritazioni né secchezza, assicurando al contempo che il naturale equilibrio di pH rimanga intatto.

Certificata da AllergyCertified e registrata presso The Vegan Society, la coppetta mestruale OrganiCup è coperta da una Garanzia di rimborso al 100%, è dotata di una custodia in cotone biologico inclusa nella confezione ed è in offerta solo per pochi giorni: approfittane subito!

Clicca qui per acquistare la Taglia A/Piccola in offerta al 50%



Clicca qui per acquistare la Taglia B/Grande in offerta al 50%