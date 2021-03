La crema antirughe per collo e décolleté in offerta con il 56% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare la crema antirughe Prevage Anti-Aging Neck and Décolleté di Elizabeth Arden in offerta su Amazon a 53,71€, con il 56% di sconto. Dalla texture morbida e soffice, questa crema antirughe combina alte percentuali di Idebenone, il potente complesso proteico ristrutturante e antiossidante di Elizabeth Arden, con polimeri dalle proprietà rassodanti e un derivato della vitamina A, che contribuiscono a idratare e ridensificare l’epidermide nelle zone del collo e del décolleté e a favorire la naturale produzione di collagene, per un aspetto più elastico e tonico.

Gli ingredienti chiave che rendono questa crema super efficace per combattere e fermare i segni dell’invecchiamento sono:

Idebenone, Thiotaine, Derivato della Vitamina A: una potente combinazione di antiossidanti che neutralizza e protegge la pelle dai danni causati da radicali liberi e da agenti atmosferici.

Retinil Linoleato, Estratto di Semi Di Lupino, Lipoamminoacidi: favoriscono la produzione naturale di collagene ed elastina della pelle, per un aspetto più elastico e ridensificato, mentre un efficace mix di polimeri con proprietà rassodanti dona un aspetto più giovane e tonico.

Pigmenti Ottici, Citroflavonoidi Incapsulati, Retinil Linoleato: migliorano la luminosità della pelle.

Acido Ialuronico, Complesso di Estratti D’alghe, Glicerina, Burro di Karité E Burro di Palma: assicurano anche alle pelli più delicate idratazione e nutrimento immediati.

Formulata specificatamente per rinforzare, tonificare e nutrire intensamente le zone di collo e décolleté, la crema antirughe Prevage Anti-Aging Neck and Décolleté di Elizabeth Arden, se usata ogni giorno, idrata e ridensifica l’epidermide, favorisce la naturale produzione di collagene, combatte la secchezza e riduce l'aspetto delle macchie scure e dei danni causati dal sole, per una pelle giovane, luminosa e rassodata.

Uso consigliato: applica una piccola quantità di prodotto, mattino e sera, su collo e décolleté, massaggiando delicatamente con la punta delle dita ed effettuando un movimento dal basso verso l’alto.

