Il cuscino massaggiante per schiena, cervicale, gambe e piedi in offerta solo per oggi con il 28% di sconto

Pro : - semplice da utilizzare; - può essere collegato alla presa elettrica o alla presa accendisigari per usarlo anche in auto; - è possibile utilizzarlo con o senza la modalità calore ; - manuale d’uso dettagliato; - massaggio non invasivo e molto rilassante; - prodotto valido, di qualità e curato nei dettagli.

Il cuscino massaggiante MGP-129G di Naipo utilizza una tecnologia innovativa che fornisce un piacevole calore e un massaggio rilassate, per una terapia del benessere profonda. Realizzato con materiali di qualità, è dotato di funzione calore e massaggio Shiatsu : grazie alle 4 sfere che ruotano in senso orario e antiorario, cambiando automaticamente direzione ogni pochi minuti, e che si riscaldano, il cuscino massaggia la parte interessata e dona una piacevole sensazione di leggerezza e relax, stimolando la circolazione e sciogliendo la muscolatura.

Solo per oggi trovi su Amazon il cuscino massaggiante marcato Naipo in offerta a 28,89 €, con il 28% di sconto . Vediamo tutte le caratteristiche e i pro e i contro di questo prodotto.