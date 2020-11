Black Friday: solo per poche ore il purificatore d’aria Samsung AirPurifier in offerta con uno sconto del 49%

L’inquinamento non è un problema solo quando siamo in strada, ma anche in casa, la presenza di sostanze tossiche mette in pericolo la qualità dell'aria tra le quattro mura. Per vivere in un ambiente sano e pulito, è diventato indispensabile avere un purificatore. Grazie alle offerte del Black Friday Amazon, solo per oggi possiamo acquistare Samsung AirPurifier con uno sconto del 49%

L’apparecchio è un depuratore d’aria intelligente in grado di purificare ambienti di dimensioni fino a 60m². Dotato di 5 impostazioni per pulire l’aria che viene aspirata al suo interno, il sistema multistrato, isola le particelle di polvere più grandi e rimuove i gas nocivi attraverso uno speciale filtro deodorante a carbone attivo. Il filtro HEPA, invece, trattiene fino al 99,97% delle polveri ultrafine che causano varie malattie.

Semplice e intuitivo non solo ha un sensore intelligente che permette al depuratore di individuare esattamente ciò che occorre per ottenere la giusta qualità dell’aria, ma sul display è possibile avere sempre sotto controllo la qualità dell’aria indicando la purezza attraverso 4 diversi colori.

Quando è arrivato il momento di cambiare il filtro un'icona di allarme inizia a lampeggiare, mentre un timer permette di programmare l'accensione e lo spegnimento del purificatore per avere un sicuro risparmio energetico.

Per prenderci cura dell'aria che respiriamo anche a distanza e in qualsiasi momento, grazie all'app SmartThings, possiamo azionarlo o spegnerlo con un semplice tocco o un comando vocale e gestire le varie funzioni.

Le linee eleganti e aerodinamiche del depuratore Samsung AirPurifier si adattano a qualsiasi ambiente senza occupare spazio, mentre grazie alle ruote invisibili basta una semplice spinta e possiamo spostare l’apparecchio in camera da letto, cucina o dove vogliamo così da avere un ambiente sano in ogni angolo della casa.