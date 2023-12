Offerta Natale Amazon: Echo Show 8 a partire da 85 euro

In offerta oggi su Amazon Echo Show 8 di seconda e terza generazione. La versione 2021 del noto smart speaker di Amazon con schermo da 8 pollici è in offerta a 85 euro con uno sconto del 34%. La nuova variante 2023 è, invece, proposta a 144 euro con uno sconto del 15%.

Prodotti con disponibilità immediata, consegnati prima di Natale.

Il nuovo Echo Show 8 è stato aggiornato sia dentro che fuori: presenta un nuovo design ed una cornice di vetro a tutto schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici. Echo Show 8 è dotato di un processore potenziato eoffre anche un’esperienza audio migliorata.

Le videochiamate con il nuovo Echo Show 8 sono ancora migliori grazie alla fotocamera centrata da 13 megapixel. Inoltre, Echo Show 8 include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter, che consente di controllare facilmente con la voce luci, serrature e sensori compatibili, senza bisogno di un hub separato.

Echo Show 8 offre anche una nuova esperienza nella schermata iniziale che utilizza la tecnologia di computer vision del dispositivo per regolare i contenuti sullo schermo in base alla vicinanza dell’utente al device. Grazie a questa modalità, è possibile fruire delle informazioni in modo chiaro anche a distanza dal dispositivo, come un titolo di giornale o una ricetta. Lo schermo si adatta poi automaticamente per offrire una visualizzazione più dettagliata non appena ci si avvicina al device. Gli utenti potranno, inoltre, personalizzare le informazioni visibili, evidenziando elementi come una playlist recente. La nuova schermata iniziale adattiva include anche icone di scelta rapida che facilitano l’accesso ai widget più utilizzati, che possono essere aperti con un semplice tocco.

Scopri di più su Amazon:

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) a 85 euro (sconto 34%)

Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) a 144 euro (sconto 15%)