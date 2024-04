Super Offerta Ecovacs T30 Omni: completo robot aspirapolvere - lavapavimenti

In offerta lancio su Amazon il nuovo robot aspirapolvere - lavapavimenti Ecovacs T30 Omni, acquistabile fino al 25 aprile a 799 euro con uno sconto di 100 euro, tramite coupon.

Un prodotto di fascia molto alta che permette un’ottima pulizia della nostra casa grazie ad un potente motore di aspirazione, un completo sistema di lavaggio dei pavimenti ed avanzate soluzioni tecniche per la mappatura dei vari ambienti.

L’Ecovacs T30 Omni vanta un’autonomia fino a 200 minuti e un’elevata potenza di aspirazione di ben 11.000 PA.

Robot dotato di sensori (laser e fotocamera) TrueDetect 3D 3.0 che consentono di evitare gli ostacoli individuando potenziali pericoli al suolo come giocattoli, fili elettrici, ecc. Al sistema TrueDetect 3D 3.0 si affianca la tecnologia TrueMapping 2.0 che utilizza una torretta Lidar sul lato superiore del robot, in grado di creare una dettagliata mappa della nostra casa.

Proseguiamo con il lato inferiore dove troviamo una spazzola laterale, la spazzola principale e i due panni rotanti mop dedicati alla funzione lavapavimenti. Ricordiamo, in particolare, la nuova spazzola principale dotata della tecnologia anti groviglio ed il panno estensibile per un completo lavaggio di bordi ed angoli. Inoltre, grazie agli ultrasuoni, il T30 solleva i panni di lavaggio quando viene rilevato un tappeto.

Infine la base che ospita un ampio vano dedicato non solo alla ricarica del robot, ma anche alla pulizia automatica dei due mop, con acqua calda a 70 gradi, e alla raccolta della polvere in un sacchetto dedicato. Stazione dotata di base estraibile per una facile manutenzione e con asciugatura ad aria calda dei panni di lavaggio.

