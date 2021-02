L'epilatore elettrico a luce pulsata Beurer in offerta con il 55% di sconto

L'epilatore elettrico a luce pulsata è un dispositivo da utilizzare comodamente a casa, destinato alla rimozione dei peli superflui, che permette un trattamento simile a quello eseguito nei saloni estetici o nelle cliniche dermatologiche, favorendo una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero.

Beurer IPL è un epilatore elettrico dermatologicamente testato che si avvale della tecnologia basata sulla luce pulsata (IPL: Intense Pulsed Light), tecnologia clinicamente testata e capace di prevenire la crescita dei peli disattivando i follicoli piliferi in profondità nella pelle, per un’epilazione dai risultati duraturi, sicura ed efficace. La superficie luminosa XXL di 7 cm² permette un trattamento particolarmente rapido, unita ai 250.000 impulsi luminosi e alla funzione di flash continuo, per una riduzione dei peli fino al 50% dopo circa 3 o 4 sedute.

L’epilatore elettrico a luce pulsata Beurer, inoltre, offre un utilizzo particolarmente facile e comodo in sicurezza: il sensore 2 in 1 valuta infatti la pigmentazione della pelle prima di ogni impulso luminoso, consentendone l’utilizzo solo in presenza della pigmentazione adeguata, e il sistema di riconoscimento della tonalità di pelle imposta automaticamente il livello di potenza idoneo. Inoltre, il filtro UV integrato protegge la pelle dai raggi dannosi, mentre per facilitare l'utilizzo sul viso e su piccole aree del corpo, è possibile utilizzare l'accessorio di precisione in dotazione.

Facile e veloce da utilizzare, l'epilatore elettrico a luce pulsata Beurer IPL 10000+ SalonPro System è un dispositivo di epilazione domestica e indolore che riduce in modo permanente i peli su tutto il corpo a lungo termine. Nella confezione, infine, sono compresi anche un accessorio di precisione per viso e zona bikini, una cartuccia con 15000 impulsi luminosi e l'applicazione gratuita per smartphone MyIPL, che guida l'utente per un piano di trattamento individuale, invia suggerimenti per il livello di energia adeguato e reminder delle applicazioni successive tramite la funzione calendario e promemoria.

Ricorda che i dispositivi a luce pulsata possono essere utilizzati su ogni parte del corpo ma solo su peli di color biondo chiaro, marrone e nero naturale, e su carnagioni da chiaro a medio-scure. Se ne sconsiglia, invece, l’utilizzo su peli molto chiari (grigi/bianchi) e su carnagione scura.

