Il dispositivo di epilazione a luce pulsata Deess in offerta solo per oggi con il 29% di sconto

Solo per oggi, trovi su Amazon il dispositivo di epilazione a luce pulsata Deess in offerta a 56,49€, con il 29% di sconto.

L’epilazione IPL (luce pulsata ad alta intensità) è un strumento di epilazione permanente, sicuro ed indolore, che, grazie agli impulsi di luce di intensità elevata elimina completamente i peli dalla radice.

Il dispositivo di epilazione a luce pulsata Deess si avvale di una luce ad alta energia (2,9-4,2 J/cm²) con 20/25 pulsazioni al minuto, che colpisce e inibisce in modo permanente il follicolo pilifero, per una epilazione permanente.

Clinicamente testato per rimuovere il 90% dei peli superflui dopo circa 6-12 sedute, questo dispositivo è sicuro e indolore, e non necessita di ricarica; inoltre, è utilizzabile per 350mila impulsi (durata di circa tre anni), ed è dotato di 5 livelli di intensità (per il primo utilizzo è bene iniziare dal livello 1).

Modalità d'uso:

per un corretto funzionamento del dispositivo è fondamentale operare sui peli corti, ossia in fase di ricrescita e non più lunghi di due millimetri;

indossa gli occhiali, insesci la spina nella presa di alimentazione (spia luminosa rossa lampeggiante) e tieni premuto il tasto per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo (luce rossa + verde lampeggiante);

(luce rossa + verde lampeggiante); clicca il tasto per regolare il livello (il livello di default è il livello 1);

applica la finestra del dispositivo correttamente a contatto con la pelle e clicca sul pulsante per inviare la pulsazione dopo che tutte le spie luminose diventano verdi (le luci verdi indicano che il dispositivo è pronto per la pulsazione);

correttamente a contatto con la pelle e clicca sul pulsante per inviare la pulsazione dopo che tutte le spie luminose diventano verdi (le luci verdi indicano che il dispositivo è pronto per la pulsazione); fai attenzione a non tenere premuto il pulsante troppo a lungo, limitandoti a cliccare per inviare la pulsazione;

parti sempre dal livello 1 e, se non provi disagio, passa al livello successivo!

Per ottenere risultati duraturi, è necessario essere costanti, e ripetere il trattamento 1 volta a settimana per almeno 6-12 settimane. Inoltre, il dispositivo di epilazione a luce pulsata Deess non deve essere usato sulla pelle scura e non è adatto nel trattamento di peli bianchi, grigi, rossi e biondi. È possibile usare questo epilatore su labbra, mento, basette, ascelle, braccia, gambe, inguine, zona bikini e parti intime.

Il dispositivo di epilazione a luce pulsata Deess viene fornito con una lampada per l'epilazione, ma è possibile acquistare a parte una lampada per il ringiovanimento della pelle o una lampada per l'acne. Nella confezione, inoltre, sono inclusi un paio di occhiali di protezione e un adattatore EU.

