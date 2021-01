Macchina per gelato e sorbetti Koenig in offerta con uno sconto del 50%

Il gelato è un alimento amato da adulti e bambini, perfetto nel periodo estivo quando fa particolarmente caldo, può essere gustato anche in inverno e concedersi un piccolo peccato di gola mentre guardiamo la nostra serie tv preferita o leggiamo un libro. Per chi non riesce a rinunciare ad un gustoso gelato o a un delizioso sorbetto, la gelatiera Koenig è la scelta ideale, poi se è in offerta con uno sconto del 50% allora è impossibile resistere.

La macchina per il gelato e sorbetti Koenig dal design essenziale ma elegante, ci assicura risultati eccellenti, come quelli delle gelatiere professionali.

Dotata di un un compressore autorefrigerante potente, è pensata per mantenere sempre sotto controllo le basse temperature e avere un prodotto di qualità.

Perfetta per tutta la famiglia, la gelatiera ha un contenitore in acciaio inox rimovibile della capacità di 2 litri, ed è in grado di preparare tutto ciò che vogliamo in appena 35/50 minuti. Con la potenza di 180 W e la lama progettata per limitare la formazione di grumi e cristalli avremo un risultato cremoso e gustoso.

Semplice da utilizzare, lo schermo Lcd rende la programmazione facile e intuitiva, mentre il coperchio trasparente ed apribile, permette di aggiungere gli ingredienti anche durante la preparazione del gelato. Una volta pronto il sorbetto la gelatiera si arresta automaticamente e passa alla funzione di mantenimento del freddo, che riesce a conservare intatta, fino ad un'ora, la consistenza del gelato.

Grazie ai brick da 1 litro in dotazione con la gelatiera Koenig, in pochi minuti avremo il nostro gelato preferito da condividere con amici e parenti, non dobbiamo fare altro che scegliere crema o fiordilatte se preferiamo i gusti classici, fragola se vogliamo un sorbetto goloso o mango se amiamo provare sapori sempre nuovi!