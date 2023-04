Super Offerte Apple: iPhone 14, Plus, Pro e Max scontati fino al 22%

Tutti i nuovi iPhone 14 sono oggi in super offerta su Amazon con sconti fino al 22%. Cellulari acquistabili anche a rate, venduti e spediti direttamente da Amazon, che offre anche il servizio di protezione aggiuntiva AppleCare+ (2 anni).

In particolare vi segnaliamo le seguenti promozioni:

- iPhone 14 256 GB a 899 euro (sconto 22%)

- iPhone 14 Plus 256 GB a 1.099 euro (sconto 16%)

- iPhone 14 Pro 256 GB a 1.299 euro (sconto 12%)

- iPhone 14 Pro Max 128 GB a 1.299 euro (sconto 13%)

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

iPhone 14 (schermo da 6,1") e la variante Plus (display da 6,7 pollici) vantano grandi miglioramenti per la fotocamera e funzioni rivoluzionarie per la sicurezza. iPhone 14 e iPhone 14 Plus montano una nuova fotocamera principale e il Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. Su entrambi i modelli, il chip A15 Bionic, ora con GPU a 5-core, garantisce alte prestazioni ed efficienza. iPhone 14 e iPhone 14 Plus integrano importanti funzioni di sicurezza come Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite, una novità assoluta per il settore.

Qui tutte le novità di iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max

iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max si presentano con interessanti novità come la Dynamic Island e il display always-on. Proseguiamo con il nuovo A16 Bionic, il chip più veloce su uno smartphone, e l'innovativo sistema di fotocamere professionali, con la prima fotocamera principale da 48MP su un iPhone dotata di Photonic Engine; un sofisticato sistema di elaborazione dell’immagine che migliora sensibilmente le foto con poca luce. Non dimentichiamo le innovative funzioni di sicurezza: SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Qui tutte le novità di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.