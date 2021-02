Il kit completo per la ceretta brasiliana in offerta solo per oggi con il 63% di sconto

Solo per oggi, grazie alle offerte di Amazon, trovi il kit per la ceretta brasiliana di Nivlan in offerta a soli 25,49€, con il 63% di sconto. Questo kit si compone di tutti gli accessori utili per realizzare in casa una ceretta brasiliana e ottenere risultati come dall'estetista.

La ceretta brasiliana differisce da quella classica per diversi motivi: la cera non scotta, può essere modellata facilmente con le mani ed esser strappata senza bisogno delle strisce di carta, come se fosse un grande cerotto. Inoltre, la ceretta brasiliana è un metodo di epilazione veloce, perfetta anche per i peli più corti e ideale per le zone difficili, come inguine, viso e ascelle, per le pelli sensibili e in presenza di follicoliti, essendo capace di rimuove in modo facile e veloce anche i peli incarniti superficiali.

Coperto da una garanzia di rimborso di 60 giorni e garanzia del produttore di 18 mesi, il kit per la ceretta brasiliana di Nivlan si compone di:

uno scaldacera - realizzato in materiale ABS resistente al calore, è dotato di un display per monitorare costantemente la temperatura (da 30°C a 125°C);

cinque sacchetti di cera brasiliana con diverse profumazioni - lavanda, aloe, rosa, vaniglia e camomilla;

spatoline di legno usa e getta - ideali per mescolare e stendere la cera;

olio pre epilazione - per preparare la pelle all'epilazione ;

; olio post epilazione - per alleviare la pelle e eliminare eventuali residui di cera.

