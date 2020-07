Solo per oggi il kit di laminazione ciglia in offerta con uno sconto del 30%

Solo per oggi puoi trovare su Amazon, in offerta a 16,14 €, il kit di laminazione ciglia di PTKoonn, con uno sconto del 30%: vediamo tutte le caratteristiche e i pro e i contro di questo prodotto di bellezza.

Il kit di laminazione ciglia di PTKoonn si compone di prodotti di qualità che ti permettono di allungare, incurvare e infoltire le ciglia. Realizzato con ingredienti dalla formula delicata, che non provocano irritazioni o rossori, questo kit è composto da:

1 box con 5 paia di pad in silicone dentellati, per una migliore adesione delle ciglia , e di dimensioni diverse;

, e di dimensioni diverse; 1 box di clip con pettinino integrato;

1 prodotto permanente;

1 agente fissante;

1 agente nutriente;

1 prodotto detergente;

1 tubetto di colla per ciglia ad asciugatura rapida, priva di lattice e formaldeide e dalla formula delicata.

Questo kit richiede una buona dose di manualità per un'applicazione impeccabile, ma con l'aiuto di un'amica il procedimento risulta indubbiamente più semplice. Inoltre, sul retro della confezione sono presenti i diversi passaggi da seguire durante il trattamento:

dopo aver struccato e pulito gli occhi, inizia utilizzando un piegaciglia per preparare le ciglia al trattamento;

scegli il pad più adatto alla forma dei tuoi occhi (puoi anche accorciarlo utilizzando un paio di forbici);

applica la colla sul pad, posizionandolo con attenzione e cercando di farlo aderire il più possibile alla rima cigliare superiore, e lascia in posa per 1 minuto;

applica la lozione perm #1 sulla ciglia (puoi aiutarti con un cotton fioc) e lascia agire per circa 8-12 minuti;

poi utilizza l'agente fissante #2 sulla ciglia e lascia in posa per circa 8-12 minuti;

rimuovi l'eccesso di prodotto con un dischetto e applica l'agente nutriente, così da sciogliere la colla e rimuovere delicatamente il pad dalla palpebra;

infine, elimina tutti i residui di prodotto con il prodotto detergente.

Il kit di laminazione ciglia di PTKoonn è quindi un prodotto di qualità, dotato di tutti gli accessori necessari per il trattamento e con una colla per ciglia performante e abbastanza densa da non dare problemi nell'applicazione. Inoltre, è possibile utilizzare questo kit anche sulle sopracciglia per la brow lift, per un effetto pieno, in ordine e definito.

Pro:

kit completo e di qualità ;

istruzioni chiare;

non provoca irritazioni e rossori;

può essere utilizzato su ciglia e sopracciglia;

prezzo molto conveniente;

ottimo risultato finale.

Contro:

il procedimento richiede una buona dose di manualità;

non facile da utilizzare da sole;

procedimento lungo.

