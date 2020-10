Il kit sbiancamento denti in offerta solo per oggi a 14,44€ con il 37% di sconto

Solo per oggi, trovi il kit per lo sbiancamento dei denti in offerta su Amazon a 14,44€, con il 37% di sconto.

Questo kit utilizza una formula speciale con luce blu ad alta intensità che garantisce uno sbiancamento rapido e naturale dei denti, lasciandoli più bianchi e lucidi, ed è l'ideale da usare per eliminare le macchie date dal fumo, dal caffè e dall'età e per ridurre la sensibilità dentale.

Il kit si compone di 10 siringhe con gel, 10 piccoli aghi , due stampi per i denti, una striscia per verificare il colore dei denti e una luce LED con due batterie incluse, ed è davvero facile da usare: basta applicare il gel negli appositi stampi, inserire gli stampi in bocca facendoli aderire ai denti e poi accendere la luce LED, facendola agire per circa 15/20 minuti.

Inoltre, questo kit per lo sbiancamento dei denti regala risultati visibili già dopo un paio di applicazioni, ed è un prodotto completo, sicuro e sterile, essendo spedito in un astuccio sigillato ed impermeabile.

Scoprilo in offerta su Amazon