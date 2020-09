La lampada LEd UV per smalto gel e semipermanente in offerta con il 54% di sconto

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon la lampada UV LED per unghie marcata Abox in offerta a 25,49 €, con il 54% di sconto.

La lampada UV LED per unghie di Abox svolge una funzione essenziale per chi desidera avere una manicure sempre perfetta: in pochi minuti, infatti, asciuga gli smalti specifici (in gel o semipermanenti) che si usano per la ricostruzione delle unghie e che durano molto di più rispetto agli smalti normali. Il vantaggio principale che deriva dall’utilizzo di un buon fornetto per unghie è quindi quello di avere unghie perfettamente ricostruite e colorate per diverse settimane: in media gli smalti in gel durano fino a 4 settimane, mentre quelli semipermanenti 3 (contro i pochi giorni di durata di uno smalto tradizionale). Oltre ad asciugare lo smalto sulle unghie ricostruite, la lampada serve anche per fissare le decorazioni di nail art, in modo da farle durare più a lungo.

Con 72W di potenza, che ti consente di asciugare le unghie in modo veloce ed efficace, la lampada di Abox è dotata di 36 bulbi a doppia emissione di luce bianca e fredda con tecnologia mista LED+UV, riuscendo a polimezzare in modo omogeneo e senza fatica tutti i tipi di smalto gel e semipermanente, e risultando sicura per gli occhi e per le pelli sensibili.

Inoltre, questa lampada è dotata di:

4 timer preimpostati (da 10s, 30s, 60s e 99s) - per scegliere il tempo di asciugatura più adatto allo smalto da applicare;

preimpostati (da 10s, 30s, 60s e 99s) - per scegliere il tempo di asciugatura più adatto allo da applicare; timer standard da 120 secondi;

standard da 120 secondi; funzione memoria;

sensore automatico - la lampada si accende automaticamente quando si inserisce la mano all’interno e si spegne automaticamente quando la si rimuove;

si accende automaticamente quando si inserisce la mano all’interno e si spegne automaticamente quando la si rimuove; display LCD integrato - mostra il conto alla rovescia del numero di secondi necessari per l'asciugatura;

LCD integrato - mostra il conto alla rovescia del numero di secondi necessari per l'asciugatura; base removibile - per eseguire la pedicure in modo comodo e per una pulizia accurata.

Efficace e facile da usare, la lampada per unghie di Abox, infine, ha un design elegante e raffinato, che si caratterizza anche per il materiale antipolvere, per la pratica maniglia e per la leggerezza della lampada, che la rendono comodissima anche da trasportare.

Nella confezione, oltre alla lampada LED UV per unghie, troverai anche un adattatore per la ricarica, un manuale di istruzioni in italiano e due lime per unghie.

Pro:

- leggera, efficace e facile da usare;

- polimerizza velocemente sia smalti in gel che semipermanente;

- dotata di accensione automatica, display, funzione timer e maniglia per il trasporto;

- grande qualità di asciugatura, scalda bene e riduce i tempi di manicure e pedicure;

- ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in offerta su Amazon