Livella laser scontata del 47% con le offerte del Black Friday

Realizzare mobili o piccoli lavori di precisioni, per molti è un hobby per altri un vero e proprio lavoro. Gli appassionati sanno benissimo quanto sia importante essere precisi e per avere risultati impeccabili bisogna avere con sè gli attrezzi adatti.

Grazie alle offerte del Black Friday, è possibile acquistare la livella laser con uno sconto del 47%

Precisa e luminosa è in grado di misurare su un doppio piano, orizzontale e verticale, a 360 gradi per coprire l’intera stanza e avere allineamenti e piombature al millimetro.

La montatura magnetica a L con filo Triop consente di fissare facilmente il livello del laser a qualsiasi tipo di acciaio, ruotando di 180 gradi a piacere, basta bloccarla con una vite standard. Con il supporto magnetico girevole a 360 gradi, il laser a croce può offrire un allineamento preciso e flessibile con linee sia verticali che orizzontali, per un rilevamento perfetto.

Resistente all'acqua e alla polvere per garantire il buon funzionamento in condizioni di lavoro pericolose, assicura ottimi risultati in ogni occasione. Quando il pendolo è sbloccato, lampeggia per indicare che è fuori equilibrio e non può autolivellarsi.

La modalità a doppio impulso è pensata per avere una buona luminosità sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti. Quando la batteria è scarica, invece, il raggio laser si attenua, ricordando all'utente di sostituire la batteria.

La livella laser è dotata di una custodia morbida in grado di contenere anche il supporto, può essere trasportato ovunque senza correre il rischio di rovinarla.