La maschera per capelli nutriente e riparatrice Revlon Cura Capillare Uniq One in offerta con il 52% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare in offerta su Amazon a 8,99 € la maschera per capelli professionale Uniq One Super10R di Revlon Professional (300ml), con il 52% di sconto. Scopriamo tutte le caratteristiche di questa maschera intensiva ad azione d’urto per riparare i capelli secchi e danneggiati.

La maschera per capelli di Revlon Professional è un prodotto nutriente e riparatore appositamente studiato per aiutare a rafforzare e riparare i capelli deboli e danneggiati. Ideale per capelli danneggiati, secchi e deboli, che hanno bisogno di essere rafforzati, ristrutturati e riparati, la maschera Uniq One dona un effetto lisciante dalle radici alle punte, per capelli setosi e levigati. Inoltre, ha un ottimo effetto anticrespo e districante, e grazie alla sua formulazione esclusiva protegge i capelli anche dai danni del sole, previene la rottura e le doppie punte, ed apporta maggiore corpo e volume.

La maschera per capelli professionale Uniq One Super10R di Revlon Professional lascia quindi i capelli morbidi, setosi, con una texture che catturerà i vostri sensi, e regala 10 benefici diversi, tutti in unico prodotto:

ripara intensamente i capelli secchi e danneggiati ;

; nutre in profondità;

rafforza i capelli dalle radici alle punte;

dalle radici alle punte; dona corpo e luminosità;

lascia i capelli morbidi e setosi, con finish leggero e volume naturale;

morbidi e setosi, con finish leggero e naturale; garantisce un incredibile effetto anticrespo e districa in maniera eccezionale;

e districa in maniera eccezionale; dona un’idratazione straordinaria e ha una formulazione non grassa;

si assorbe rapidamente, in soli 3 minuti.

Facile da lavare e dal rapido assorbimento, la maschera per capelli professionale Uniq One Super10R di Revlon Professional può essere applicata una o due volte alla settimana, a seconda della frequenza di lavaggio dei capelli. Inoltre, è un ottimo prodotto districante e nutriente, per non appesantire troppo i capelli va usato in piccole quantità, facilita la piega e lascia un ottimo profumo.

Modalità d'uso: distribuire la maschera sui capelli bagnati, lasciare in posa 3 minuti, poi risciacquare con cura.

Pro:

- maschera intensiva nutriente e riparatrice;

- lascia i capelli lucidi, morbidi e lisci;

- ottimo profumo;

- tempo di posa di soli 3 minuti.

Contro:

- nell'INCI sono presenti siliconi e parabeni.

Scoprila in offerta su Amazon