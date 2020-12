Offerte di Natale: il saturimetro con allarme in offerta a soli 17,54€

Il saturimetro è un dispositivo medico non invasivo che, anche secondo la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, tutti dovrebbero avere in casa: infatti, questo strumento misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e, contemporaneamente, la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.

Per un periodo limitato di tempo, grazie alle offerte di Natale Amazon, trovi il saturimetro con allarme marcato Mommed in offerta a 17,54€, con il 55% di sconto. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo ottimo prodotto.

Facile da usare, sicuro ed affidabile, il saturimetro di Mommed misura con precisione la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (deviazione di +/- 2%) e l’indice di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della posizione in cui viene posto il sensore. Dotato di una sonda a clip da applicare su un dito e di un ampio display a LED con un solo pulsante, è molto leggero e comodo da indossare, ed è facilissimo da usare: basterà applicare il saturimetro su un dito, premere sul pulsante e attendere pochi secondi per poter visualizzare sul display i risultati della misurazione.

Realizzato completamente in silicone e privo di lattice, per offrire il massimo comfort durante l’utilizzo, questo saturimetro è poi dotato di luminosità regolabile, di un display rotante in 6 direzioni e di allarme personalizzabile; inoltre, è in grado di eseguire le misurazioni anche mentre si dorme, registrandole fino ad un massimo di 8 ore, è possibile accedere tramite l'opzione "store" presente sul menu ad un piccolo estratto dei valori minimi e massimi ottenuti durante il periodo di misurazione ed i dati ottenuti durante la registrazione possono essere consultati in qualsiasi momento.

Il saturimetro con allarme di Mommed è tra i più apprezzati dagli utenti Amazon proprio perché è un prodotto preciso e di qualità. Inoltre, è dotato della funzione spegnimento automatico ed il display, grande e facile da leggere, mostra in modo chiaro i valori di SpO2 e dei battiti cardiaci, il grafico a barre della frequenza cardiaca e l'icona della batteria scarica.

Infine, all'interno della confezione, oltre al saturimetro troverai anche 2 cordini per il collo, 2 pile AAA e 1 manuale di istruzioni, anche in italiano.

Ricorda che i valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue sono considerati normali tra il 96%-100% e che se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:

eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la misurazione;

la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;

la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;

la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei valori analizzati dal dispositivo. Inoltre, anche l'aumento della temperatura corporea, dovuto ad esempio all'esercizio fisico o ad un bagno caldo, può causare una deviazione relativamente ampia nelle letture;

i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, inclusi brividi, starnuti, colpi di tosse, ecc., che possono creare mancate letture dell'onda pulsatile.

Scoprilo in offerta su Amazon

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!