Ace Magician AM06: completo mini PC a soli 389 euro

Arriva oggi su Amazon un’ottima promozione dedicata all’Ace Magician AM06. Si tratta di uno dei mini PC più venduti su Amazon, con più di 200 recensioni positive. PC desktop in offerta a 389 euro, con uno sconto del 24%.

Computer con a bordo il processore AMD Ryzen 7 5700U (8 Core / 16 Threads e frequenza massima di 4,3 GHz), affiancato da 32 GB di Ram DDR4 (2 x 16GB e frequenza fino a 3.200 MHz) e con un capiente SSD NVME da 512 GB. Ricordiamo anche la possibilità di aggiungere un ulteriore disco rigido da 2,5" fino a 2 TB.

Completa la connettività. Questo piccolo PC è, infatti, dotato di 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 Display Port, 1 porta Type-C e 2 porte RJ45. PC che può essere collegato a 3 monitor contemporaneamente. Passiamo alla connettività wireless con supporto Bluetooth 5.2 e WiFi 6. Non dimentichiamo il sistema operativo preinstallato Windows 11 Pro e il raffinato sistema di raffreddamento integrato con una ventola dal rumore contenuto.

PC ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in 4K ed utilizzabile anche per fotoritocco e video editing molto leggero. Inoltre può essere utilizzato anche con videogiochi non recentissimi.

