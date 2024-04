Geekom Mini IT13: ottimo mini PC in super offerta

Arriva su Amazon un’ottima promozione dedicata al Geekom Mini IT13. Si tratta di un mini PC di fascia alta, con una completa connettività e dimensioni compatte pari a 117 mm x 112 mm x 49,2 mm e peso di 652 g. PC installabile anche sul retro del monitor tramite una staffa in dotazione.

Davvero complete le connessioni disponibili con due USB-A 3.2 Gen 2 ed un ingresso per cuffie sul lato anteriore ed una USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), due USB 4 Type-C (con uscita video 8K a 30Hz), una porta LAN RJ45 2,5G e l'ingresso per l’alimentatore al posteriore. Citiamo anche la connettività wireless con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche. A bordo troviamo il processore Intel Core i9-13900H con 14 core, 20 thread e una frequenza massima di 5,40 GHz. Il comparto grafico è affidato alla GPU integrata Intel Iris Xe. Passiamo alla memoria: 32 GB di Ram DDR4-3200 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, ed un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 da ben 2 TB. Troviamo, inoltre, un’interfaccia libera SATA da 2,5", fino a 2TB e uno slot M.2 2242 SATA, fino a 1 TB, per l’espansione dello storage.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il Geekom Mini IT13 è equipaggiato con Windows 11 Pro pronto all’uso.

Mini PC ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in 4K ed utilizzabile anche per fotoritocco e video editing leggero. Questo mini PC può essere utilizzato anche con videogiochi non recentissimi, a risoluzione Full HD e dettaglio medio o basso.

Concludiamo con il prezzo del Geekom Mini IT13, acquistabile in offerta su Amazon a 721 euro, con uno sconto del 15% (prezzo di listino 849 euro). Promozione valida fino al 7 aprile.

