Il misuratore di pressione da braccio marcato Hylogy in offerta con il 46% di sconto

Un misuratore di pressione di ottima qualità, per misurare la pressione anche a casa in maniera efficace

In alcuni periodi della nostra vita diventa necessario tenere sotto controllo la pressione, sia per problemi di salute che per esigenze specifiche: ad esempio, durante la gravidanza è particolarmente importante monitorare che la pressione non si alzi eccessivamente. Misurare la pressione a casa può quindi diventare una necessità, cui si può facilmente ovviare acquistando un misuratore di pressione, uno strumento utilizzato sia in ambito medico che casalingo per ottenere informazioni sulla pressione sanguigna sistolica (o pressione massima) e diastolica (o pressione minima), ma anche sulla frequenza cardiaca.

Per un breve periodo di tempo, puoi trovare il misuratore di pressione digitale marcato Hylogy in offerta su Amazon a 21,98€, con il 46% di sconto. Questo misuratore è dotato di tecniche di misurazione avanzate conformi agli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la classificazione della pressione arteriosa, fornisce delle letture estremamente accurate ed è un validissimo aiuto per comprendere meglio i livelli della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e, più in generale, il proprio stato di salute.

Questo misuratore di pressione digitale è poi dotato di bracciale regolabile (da 22 cm a 32 cm) con chiusura a velcro, spegnimento automatico dopo 1 minuto di inattività e un ampio schermo LCD, sul quale è possibile visualizzare i dati della misurazione (pressione arteriosa sistolica, pressione arteriosa diastolica e frequenza cardiaca), la data, l'ora e l'utente. Il misuratore, infatti, può essere utilizzato da 2 utenti diversi e può memorizzare automaticamente fino a 180 valori di misurazione, così da poter monitorare e confrontare i risultati in ogni momento.

Il misuratore di pressione digitale di Hylogy misura contemporaneamente la pressione arteriosa, sistolica e diastolica, e la frequenza cardiaca, inclusa la rilevazione irregolare del battito cardiaco, con estrema accuratezza, grazie al suo chip di precisione e alla tecnica di misurazione avanzata (scarto di ± 3 mmHg per la pressione arteriosa e di ± 5% per l'impulso di lettura). Infine, è facile da trasportare, grazie al design leggero e compatto, e ha due diverse modalità di alimentazione: o tramite 4 batterie AAA o con adattatore.

I consigli in più

Quando la misurazione ha avuto successo, sullo schermo apparirà la sistolica, la diastolica e la frequenza del polso.

per almeno tre volte di seguito, così da ottenere una lettura media più vicina alla propria condizione fisica. Attendi sempre circa 1 minuto tra una misurazione e l'altra: in conseguenza a misurazioni ripetute, infatti, il sangue si accumula nei vasi, e ciò può portare a letture errate.

Nei momenti di bisogno, misura la pressione sanguigna ogni giorno per monitorare il tuo stato di salute.

