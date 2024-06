Super Offerta Monitor Nilox 29” UltraWide: completo ed ideale per il multitasking

In promozione oggi su Amazon il Nilox NXM29UW01. Si tratta di un monitor da 29 pollici con pannello IPS, Ultra Wide, 21:9. Formato dall’elevata larghezza, adatto per visualizzare due o più finestre in contemporanea.

Il monitor di Nilox si presenta con un design curato a partire dalle sottili cornici che circondano il display ad eccezione del profilo in basso più spesso. Prodotto con scocca in plastica nera opaca, impreziosita da un bordo rosso sul retro.

Non dimentichiamo il supporto VESA, la base in metallo dalla forma a “V”, dotata di piedini in gomma, e le dimensioni dello schermo pari 68,9 x 19 x 42,2 cm.

Proseguiamo con le connessioni: una HDMI 1.4, una Displayport 1.2, una USB-A (5V-1A), un ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm e la porta per il collegamento dell'alimentatore esterno.

Il monitor Nilox utilizza utilizza un pannello LCD IPS-ADS piatto, da 29 pollici, con risoluzione di 2560 x 1080 pixel, retroilluminazione Led, luminosità di 280 cd/m² e frequenza fino a 75Hz. Schermo 21:9, con angolo visivo di 178 gradi e tempo di risposta di 4 millisecondi. Pannello opaco dotato di un trattamento antiriflesso e con rapporto di contrasto pari a 1.000:1. Monitor compatibile con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync.

Non manca l’audio integrato con due altoparlanti stereo da 3W ciascuno.

Concludiamo con il prezzo del monitor Nilox NXM29UW01, acquistabile in offerta su Amazon a 167 euro, con uno sconto del 19%.

